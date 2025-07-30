Yaşı küçük diye sanayiye almadılar: Su satarak bisiklet parasını biriktiriyor
Hatay'da sanayide çıraklık yapmak isteyen çocuk, yaşının küçük olması dolayısıyla çıraklığa kabul edilmedi. Çalışma azmi ve hevesiyle evinin önüne su tezgahı kuran küçük çocuk, hayalindeki bisikleti satın almak için su satmaya başladı.
Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Cesur Özkurt, okulların tatil olmasıyla yaz tatil sürecinde canının sıkıntısını gidermek ve bisiklet parasını biriktirmek için sanayide çıraklık yapmak istedi.