Yaşı küçük diye sanayiye almadılar: Su satarak bisiklet parasını biriktiriyor

Suları satıp kendime bisiklet alacağım. Bisikleti çok seviyorum, o yüzden bisikleti alacağım. Satışlar çok güzel gidiyor. Okulda karnem çok iyiydi, çalışmayı çok istiyorum. Kendime bisiklet almak için çalışacağım. Benim arkadaşlarımın bisikleti var, ben de onlara bakıp ağlıyorum. Benim bisikletimin olmasını istiyorum, bu işi bisiklet parasını toplayana kadar yapacağım. Kendime ve ablama bisiklet almak için sabahtan öğlene kadar çalışıyorum. Frenli ve güzel bir dağ bisikleti istiyorum. Bazı zamanlar dağa çıkıyorum" ifadelerini kullandı.