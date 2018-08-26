Yaşını göstermeyen ünlüler (Oyuncuların filmlerdeki yaşları ve gerçek yaşları)
ntv.com.tr
Bazı ünlüler gerçek yaşlarından küçük görünmelerini, filmlerde genç karakterleri canlandırmak için bir fırsata çevirebiliyor. Örneğin Barbara Streisand, 41 yaşındayken rol aldığı Yentl filminde 17 yaşında bir genci canlandırdı. Onun gibi pek çok oyuncu gerçek yaşlarından küçük karakterleri başarıyla canlandırdı. İşte yaşını göstermeyen ünlülerin filmlerdeki yaşları ve gerçek yaşları...
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1
Barbra Streisand, Yentl
(Filmde 17 yaşında, gerçekte 41 yaşında)
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2
Andrew Garfield, Spider-Man
(Filmde 17 yaşında, gerçekte 28 yaşında)
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3
Jared Leto, Girl, Interrupted
(Filmde 18 yaşında, gerçekte 27 yaşında)
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4
Sissy Spacek, Carrie
(Filmde 18 yaşında, gerçekte 26 yaşında)
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5
Jason Earles, Hannah Montana
(Filmde 15 yaşında, gerçekte 30 yaşında)
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6
Tom Welling, Smallville
(Filmde 15 yaşında, gerçekte 25 yaşında)
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7
Stacey Dash, Clueless
(Filmde 16 yaşında, gerçekte 28 yaşında)
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8
Bianca Lawson, Pretty Little Liars
(Filmde 17 yaşında, gerçekte 33 yaşında)
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9
Matthew Broderick, Ferris Bueller’s Day Off
(Filmde 18 yaşında, gerçekte 24 yaşında)
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10
Taylor Kitsch, Friday Night Lights
(Filmde 14 yaşında, gerçekte 27 yaşında)
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11
Emily Kinney, The Walking Dead
(Filmde 15 yaşında, gerçekte 29 yaşında)