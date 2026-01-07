Yaşlanmayı yavaşlatıp ruh halini iyileştiriyor. Faydaları kanıtlandı

Flavonoid ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içeren kakao, oksidatif stresi azaltarak hücre hasarını sınırlıyor ve damar iç yüzeyinin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor. Düzenli ve ölçülü kakao tüketiminin damar sertliğini azaltabileceği ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebileceği de bildiriliyor.