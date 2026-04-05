Yaşlılar sütle, gençler sade yiyor. İçinde sadece 3 malzeme var

Üretim aşamaları ve böreğin tarihçesine ilişkin bilgiler veren Coşkun, "Özelliği; katkı maddesi kullanılmadan su, tuz ve sıvı yağ ile hazırlanmasıdır. Yıllardan beri bu şekilde yapıyoruz. 1975'ten 2006'ya kadar burada çalıştım, şimdi ise ben işletiyorum. Bu börek Hendek'e mahsus olabilir ama geçmişi Bulgar böreği olarak bilinir. Halk arasında 'Baniçka' derler" dedi.

Balkan kültürünün bir yansıması olan Baniçka böreğinin tüketim alışkanlıklarına da değinen Coşkun, şunları kaydetti:

"Börek genellikle sütle beraber tüketiliyor. Bu tamamen bir tercih meselesi. Müşterilerimizin çoğu sütle tüketmek istiyor. Özellikle yaşlı müşterilerimiz bu geleneği sürdürüp sütle yemeyi seviyor ancak gençler pek süt tercih etmiyor."