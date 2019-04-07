Yavuz Bingöl hayatını film yapacak

Kurduğu polis korosuyla ilgili, “Polis koromuzu kuralı bir yıl oldu ve bu zamana kadar da 8-10 tane konser yaptık. Şu anda da polis haftasındayız polis teşkilatımızın 174. Yılını kutluyorum” diyen Bingöl, “Onlar için geliri şehit ailelerine bağışlanacak bir albüm yaptık. Çanakkale türküsüne Çanakkale’de bir klip çektik, o da birkaç gün içerisinde yayına girecek. Benim için çok keyifli oldu. Ülkemizin şartları elverirse Birkaç ilde polis koromuzla konser yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı.