Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde

ABD'de CNN Travel, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede Türk mutfağından yayla çorbası'na da yer verdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 10:47

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 1

CNN Travel tarafından her yıl yapılan değerlendirmede, yayla çorbası yine dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi.

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 2

Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 3

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, "Yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor" ifadesine yer verildi. Nezle, grip gibi kış hastalıklarına karşı önlem olarak da içildiği belirtilen yayla çorbasının, bazı Türk hastanelerinde hastalara özellikle servis edildiği aktarıldı. 

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 4

Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi detaylar da yer aldı.

CNN Travel, 2021'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 5

Amerikan yayın organı, Nijerya'nın "banga", Vietnam'ın "beef pho" ve Ukrayna'nın "boş" isimli çorbalarını da en iyi çorbalar arasında gösterdi.

İşte listeye giren diğer çorbalar...

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 6

Vietnam / Beef pho


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 7

Nijerya / Banga


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 8

Ukrayna / Boş

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 9

Fransa / Bouillabaisse


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 10

Portekiz / Caldo verde


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 11

Peru / Chupe de Camarones


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 12

İspanya / Gazpacho


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 13

Afrika / Groundnut soup


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 14

ABD / Gumbo


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 15

Gürcistan / Kharcho


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 16

Fas / Harira

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 17

Çin / Lanzhou


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 18

Myanmar / Mohinga


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 19

Meksika / Menudo


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 20

Brezilya / Moqueca de camarão


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 21

Endonezya / Soto ayam


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 22

Tayland / Tom yum goong

Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 23

Japonya / Tonkotsu ramen


Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde - 24

Cezayir, Libya ve Tunus / Chorba frik

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