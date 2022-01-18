Yayla çorbası ABD'de en iyiler listesinde

Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi detaylar da yer aldı.

CNN Travel, 2021'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.