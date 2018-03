Yaz öncesi form tutmak isteyenler için ünlülerin fitness sırları

Gigi Hadid Yeni nesil süpermodel Gigi Hadid, çocukluğundan beri atletik yapısını tutkunu olduğu sporlara borçlu. Çocukken ata binen ve voleybol oynayan Hadid, New York’a ilk geldiğinde sporu özlediği için boksa başlıyor. Spor salonu kızı olmadığını söyleyen Hadid, boks ile hem enerjisini atıyor hem de kusursuz fiziğini koruyor.

Boks tutkunu olan Adriana Lima son dönemde dairesel antreman ve koşuya yöneldiğini açıkladı. Yeni yemekler denemeyi seven Adriana Lima’nın en büyük fit kalma sırrı bedenini her daim aktif tutması, bu da yediklerini dengeleyebilmesini sağlıyor. Ayrıca Victoria’s Secret modelinin başka bir fitness sırrı da her sabah kalktığında ip atlaması, Brezilyalı güzel bu egzersizle güne zinde ve enerjik başlıyor.