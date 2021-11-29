Yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu: Samuray kılıçlı katil gibi

Haberler 29.11.2021 - 11:51
Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine beş yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.
İddiaya göre, Ergönenç'in şikayeti üzerine çıkan mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı. Yazar Ece Ergönenç kendisine beş yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi tarafından tehdit ediliyor. Ergönenç ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne süren kişi, ünlü yazarı sosyal medya üzerinden taciz etmeyi sürdürüyor.
"SAMURAY KILIÇLI KATİL GİBİ ANORMAL SÖZLERİ VAR"
Hayatının her aşamasının bu durumdan olumsuz etkilendiğini, korkudan sokağa çıkamaz olduğunu söyleyen Ece Ergönenç yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Beş yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor."
"ÇOCUKLARIMIN OKULUNU BİLİYOR"
"Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor" diyen Ergönenç ayrıca, "Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor. Çok korkuyorum. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın" dedi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI YILDIRMADI
Yazar Ece Ergönenç sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıp takipçileriyle etkileşim kuruyordu. Bundan beş yıl kadar önce bir takipçisi onu ekledi, mesajlar atmaya başladı. İlk zamanlar pek kale almayan Ergönenç, mesajların içeriği tedirgin edici olunca soluğu karakolda aldı. Ancak ne şikayet ne de uzaklaştırma kararı takipçi Hamza Ş.'yi ısrarından geri adım attırdı.
"KENDİSİNİ ADEM, BENİ DE HAVVA SANIYOR"
"Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Onlarca kez şikayet ettim. Mesajlarını çıkarıp polise götürdüm. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Adresime çiçek gönderdi. O da yetmez gibi evimin yakınlarından fotoğraflar atıp durdu. En korkuncu da şizofreni olması. Benim kendisi ile bir ilişki yaşadığımı ancak benim hatırlamadığımı öne sürüyor. Öyle ki iki oğlumun da kendisinden olduğunu söylüyor' dedi.
Şahsın kendisini Hz. Adem, Ergönenç'i ise Havva olarak gördüğünü söyleyen mesajlar attığını aktaran yazar, "Üçüncü bir çocuğumuzun olduğunu söylüyor. Çok ürkütücü, benim bunları doğmadan önce ona söylediğimi ancak hatırlamadığımı söylüyor. Hatırlamak için de benim bu dünyadan gitmem gerektiğini söylüyor. Ancak o zaman hatırlayabilirsin diyor" ifadesini kullandı.
"BU ADAMIN AKIL HASTANESİNE YATMASI LAZIM"
Yazar Ergönenç şunları söyledi:
"Bana öyle şeyler yazıyor ki korkudan mesajlara bakamıyorum yüzlerce hesap engelledim. Bana 'Sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak. Seni ışık bedenine kavuşturacağım' diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bu başka ne demek olabilir. İlk başlarda bu mesajların tehdit olmadığını da söyledi polisler ama son birkaç yıldır artık kale alıyorlar. Uzaklaştırma veriyorlar ama yine bir çözüm değil. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ben ömrümün tamamını emniyetten koruma kararını uzatarak yaşamak istemiyorum"