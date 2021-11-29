Yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu: Samuray kılıçlı katil gibi

"KENDİSİNİ ADEM, BENİ DE HAVVA SANIYOR"

"Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Onlarca kez şikayet ettim. Mesajlarını çıkarıp polise götürdüm. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Adresime çiçek gönderdi. O da yetmez gibi evimin yakınlarından fotoğraflar atıp durdu. En korkuncu da şizofreni olması. Benim kendisi ile bir ilişki yaşadığımı ancak benim hatırlamadığımı öne sürüyor. Öyle ki iki oğlumun da kendisinden olduğunu söylüyor' dedi.

Şahsın kendisini Hz. Adem, Ergönenç'i ise Havva olarak gördüğünü söyleyen mesajlar attığını aktaran yazar, "Üçüncü bir çocuğumuzun olduğunu söylüyor. Çok ürkütücü, benim bunları doğmadan önce ona söylediğimi ancak hatırlamadığımı söylüyor. Hatırlamak için de benim bu dünyadan gitmem gerektiğini söylüyor. Ancak o zaman hatırlayabilirsin diyor" ifadesini kullandı.