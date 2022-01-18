Yazar Gabriel Garcia Marquez’in yasak aşkından kızı olduğu ortaya çıktı

Ailenin diğer üyeleri de yaptıkları açıklamada, ünlü yazarın eşi Mercedes Barcha'ya duydukları saygıdan dolayı bu durumdan bahsetmediklerini belirtti. Indira şu sıralar Mexico City'de belgesel yapımcılığı yapıyor ve annesinin soyadını kullanmaya devam ediyor.