Yazar Gabriel Garcia Marquez’in yasak aşkından kızı olduğu ortaya çıktı

Haberler 18.01.2022 - 17:08
Kolombiya'da yayınlanan El Universal gazetesinin haberine göre; Gabriel García Márquez ve Meksikalı yazar ve gazeteci Susana Cato 1990'ların başlarında yasak aşklarından bir çocuk dünyaya getirdi.
İkili dünyaya gelen kızlarına Indira adını verdi.
Yazar Márquez'in yeğenlerinden Shani García Márquez, kuzeni Indira'yı (30) yıllardır bildiğini, ancak ailesi amcasının hayatı konusunda ağzını sıkı tutmasını istediği için bu bilgiyi saklı tuttuğunu söyledi.
Gabriel Eligio Torres García da, kuzeni Indira Cato ile sosyal medya üzerinden temasta olduğunu, ancak şahsen hiç görüşmediklerini söyledi.
Ailenin diğer üyeleri de yaptıkları açıklamada, ünlü yazarın eşi Mercedes Barcha'ya duydukları saygıdan dolayı bu durumdan bahsetmediklerini belirtti. Indira şu sıralar Mexico City'de belgesel yapımcılığı yapıyor ve annesinin soyadını kullanmaya devam ediyor.