Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı

Türkiye'de birçok ilde kaz besiciliği yapıldığını ancak başka illerdeki kazların Kars kazının tadını vermediğini söyleyen Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyündeki Gülyağı Deveci (69), "Kars’ın kazı başkadır. Kars’ta kaz çok değerlidir. Yazın büyütüp, kışın kestiğimiz kazlar çok lezzetli oluyor. Kazın en sevdiği ise suda yüzmek. Bu yüzden kazları sık sık suyun bulunduğu yerlere götürürüz. Suyu gören kazın sevinci renkli görüntülere sahip olur. Kaz kesilip kurutulduktan sonra büyükşehirdeki akrabalarımıza hediye olarak göndeririz. Para ile almak isteyenler ise iyi bir kaza yaklaşık 300 TL öder" diye konuştu.