Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı

Kars'ta yetiştirilip, karın yağması ile kesilen ve daha sonra da evlerin çatı saçaklarında kurutulan kazlar lezzeti ile tüm Türkiye'de biliniyor. Üreticiler, başka yerde yetiştirilen kazların aynı tadı vermediğini söylüyor.

DHA 24.03.2021 - 12:46

Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 1

Kars mutfağının vazgeçilmezlerinden olan ve yumurtadan çıktıktan sonra büyük emeklerle  yetiştirilen kazlar, kasım ayında hayvanlar soğuğu görüp, kar yedikten sonra kesiliyor. 

Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 2

Köylüler, yaz aylarında bakım ve beslenmelerini yaptıkları kazları kestikten sonra evlerinin çatı saçaklarının altlarına veya direklere asarak kurutmaya başlıyor. 

Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 3

Üreticiler kazları kümes hayvanlarının veya köpeklerin etlere ulaşamaması, rüzgar alıp, soğuğun iyice işlemesini sağlamak için yükseğe asıyor. 

Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 4
Üzerleri bezlerle kapatılan kaz etleri, zaman zaman açılarak havalandırılıyor. Kazlar kurutulduktan sonra fırında, tandırda veya tencerede pişirildikten sonra sofralarda yerini alıyor.
Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 5

Türkiye'de birçok ilde kaz besiciliği yapıldığını ancak başka illerdeki kazların Kars kazının tadını vermediğini söyleyen Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyündeki Gülyağı Deveci (69), "Kars’ın kazı başkadır. Kars’ta kaz çok değerlidir. Yazın büyütüp, kışın kestiğimiz kazlar çok lezzetli oluyor. Kazın en sevdiği ise suda yüzmek. Bu yüzden kazları sık sık suyun bulunduğu yerlere götürürüz. Suyu gören kazın sevinci renkli görüntülere sahip olur. Kaz kesilip kurutulduktan sonra büyükşehirdeki akrabalarımıza hediye olarak göndeririz. Para ile almak isteyenler ise iyi bir kaza yaklaşık 300 TL öder" diye konuştu.

Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 6
Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 7
Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 8
Yazın büyütülüp, kışın kesiliyor: Kars kazı - 9

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