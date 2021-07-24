Yedi yaşındaki Molly Wright TED konuşması yaptı

24.07.2021 - 09:28
ÇOCUKLARIN BEŞ YAŞINA KADARKİ GELİŞİMİNİ ANLATTI
Avustralyalı yedi yaşındaki Molly Wright, bir yaşındaki Ari adlı bebekle birlikte yüzlerce seyircili salonda sahneye çıktı. Onlara animasyon ve video görüntülerinde Ari’nin babası Amarjot da eşlik etti. Wright, kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa her çocuğun beş yaşına kadar nasıl gelişebileceğini anlattı.Küçük konuşmacı, "Ya size ‘Ce-e oyununun dünyayı değiştirebileceğini söyleseydim?" diye başladığı konuşmasını başarılı tonlamalarla sürdürdü.
“Bugünkü konuşmam, siz yetişkinlerin bizi çocuk ve yetişkin olarak şekillendirmek için yapabileceği bazı güçlü şeyler hakkında” diyen Wright, “Bunu nereden mi biliyorum? Çünkü ebeveynlerim ve etrafımdaki kişiler bunu sık sık yaptılar” diye konuştu.
“Tüm çocukların o kadar şanslı olmadığını biliyorum – bazı arkadaşlarım, okulumdaki bazı çocuklar, dünyanın dört bir yanından pek çoğu. Bunun değişmesine yardım etmek istiyorum” diyen Wright, bir çocuğun beyninin hayatının ilk yıllarında nasıl hızla geliştiğini, yedi yaşındayken bir yetişkin beyninin yüzde 90’ı kadar olduğunu anlattı.
EBEVEYNLERE ÖNERİLERDE BULUNDU
Wright, sağlıklı gelişim için ebeveynlere anahtar nitelikli önerilerde bulundu: Bağlantı kurmak, konuşmak, oynamak, sağlıklı bir ev ve toplulukta yaşamak.
Tüm bunların çocuklara; arkadaş edinmek, sınavlardan geçmek, meslek sahibi olmak, kendi ailelerini kurmak dahil çok önemli hayati yetenekleri öğrettiğini belirten Wright, araştırmaların, ebeveynlerin dikkati dijital cihazlar tarafından dağıtıldığında, bunun çocukları ile bağlantı kurma yeteneklerini azalttığını söyledi.
Molly Wright, çocuklar için daha iyi erken eğitim seçenekleri için kampanya yürütmek üzere eski Güney Avustralya Başbakanı Jay Weatherill'in başkanlığında bir kuruluş olan Thrive for Five Vakfı tarafından TED konuşması için önerildi.
GRETA BENZETMESİNİ BEĞENDİ
Wright, daha önce kendisi ve Greta Thungerg arasında yapılan karşılaştırmaları memnuniyetle karşıladığını ve İsveçli öğrencinin iklim değişikliği için yaptığın aktivizm mücadelesini, kendisinin erken eğitim için yapmak istediğini söyledi.