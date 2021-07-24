Yedi yaşındaki Molly Wright TED konuşması yaptı

“Tüm çocukların o kadar şanslı olmadığını biliyorum – bazı arkadaşlarım, okulumdaki bazı çocuklar, dünyanın dört bir yanından pek çoğu. Bunun değişmesine yardım etmek istiyorum” diyen Wright, bir çocuğun beyninin hayatının ilk yıllarında nasıl hızla geliştiğini, yedi yaşındayken bir yetişkin beyninin yüzde 90’ı kadar olduğunu anlattı.