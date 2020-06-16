Yeğeninden Donald Trump'ı zora sokacak kitap geliyor

GİZLİ EVLİLİK SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta yayımlanacak bir Melania Trump biyografisi de dünyanın en çok konuşulan çiftinin evliliğiyle ilgili bir ayrıntıyı ortaya çıkarıyor. Melania Trump, Donald Trump ile olan evlilik sözleşmesini oğulları Barron’un finansal haklarını iyileştirmek adına 2017 yılında yenilemiş. Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikayesi adlı kitaba göre, Melania’nın Beyaz Saray’a geç taşınmasının ardındaki neden de bu.

First Lady Trump’ın sözleşmede, çocukları Barron’un miras haklarını garanti altına alan değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. O dönem Melania Trump’ın, oğlu Barron’un New York’ta devam eden okulu nedeniyle Beyaz Saray’a geç taşındığı açıklanmıştı. Kitapta geç taşınmaya bir başka gerekçe olarak, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duyması gösteriliyor.

Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan kitaba göre bu süreçte yenilenen evlilik sözleşmesi, Barron’un aile şirketi dışında bırakılmamasını garanti altına alıyor. Melania Trump’ın ekibinden Stephanie Grisham kitapla ilgili olarak “Bayan Trump ile ilgili yanlış bilgiler ve kaynaklar içeren bir başka kitap. Bence kurgu türünde” açıklamasında bulundu.