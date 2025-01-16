Yemeden önce iki kere düşünün: Bu balıkların fazla tüketimi civa zehirlenmesine yol açabiliyor
Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, konuk olduğu programda yaşadığı sağlık sorununu açıkladı. Vücudunda çok yüksek miktarda civa bulunduğunu belirten Milör, balık ve midyeye işaret etti. Milör'ün açıklaması ardından yüksek civa içeren balıklar tekrar gündeme geldi. Özellikle hamileler, 6 yaş altındaki çocuklar (özellikle 3 yaş altı), böbrek sorunları yaşayanlar, metallere karşı bağışıklık sisteminde hassasiyeti olanlar cıvaya karşı daha fazla risk altında. Peki, yüksek civa içeren balıklar hangileri?
Son yıllarda balık tüketimi üzerine yapılan araştırmalar, bazı balıklarda yüksek civa seviyelerinin bulunduğunu ve bu durumun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koymuştur. Özellikle büyük ve uzun ömürlü balıklarda civa birikimi daha fazla olmaktadır.