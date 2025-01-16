Yemeden önce iki kere düşünün: Bu balıkların fazla tüketimi civa zehirlenmesine yol açabiliyor

CİVA BİRİKİMİ NASIL OLUR?

Civa, endüstriyel faaliyetler ve doğal süreçler sonucu çevreye yayılan bir ağır metaldir. Sulara karışan civa, mikroorganizmalar tarafından metilcivaya dönüştürülür ve bu form, sucul yaşamda biyolojik birikime yol açar. Küçük balıklar bu metali vücutlarında depolar ve bu balıkları yiyen daha büyük balıklar, besin zincirinin tepesine çıktıkça daha yüksek civa seviyelerine ulaşır.