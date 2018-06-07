Yemeğin sırrı ortaya çıktı (Cansu Dere'nin yeni dizisi)

1 Oyuncu Cansu Dere önceki gün yapımcı Fatih Aksoy’la Kuruçeşme’de bir araya geldi.

2 Anne dizisinde birlikte çalışan ikiliye Dere'nin menajeri Ebru Toparlı da eşlik etti.

3 Ancak menajer Toparlı'nın masadan kalktığı bir anda çekilen kare ikilinin birlikte olduğu iddialarına neden oldu.

4 Bu gelişmelerin ardından yapımcı Aksoy yaptığı açıklamada iş yemeğine çıktıklarını ve Dere'ye orijinal adı Oasis olan dizide oynamasını teklif ettiğini dile getirdi. Aksoy şu sözleri dile getirdi: "4 Haziran pazartesi günü Cansu Dere, menajeri Ebru Toparlı ve ben Kuruçeşme’de bir lokantada akşam saat 19.00 ile 22.00 arasında 3 kişilik bir iş yemeği yedik. Cansu Dere’ye önümüzdeki sezon yapacağımız, orijinal adı Oasis olan dizide oynamasını teklif ettim."

5 "Geçtiğimiz sezon Anne dizisinde birlikte çalıştığım ve önümüzdeki sezon da çalışmak istediğimiz bir oyuncu ve menajeriyle yediğim bir iş yemeğinden bu haberlerin çıkması gerçekten çok garip. Gazeteci arkadaşlarım ne yazık ki gazeteci olmayan ve herhangi bir etik değer taşımayan birinin kurduğu bir tuzağa düştüler."

6 "O yemek başbaşa değil 3 kişi tarafından yendi ve o gün orada bulunan herkes, o fotoğrafı çeken dahil bunun böyle olduğunu gördü. Ebru Toparlı’nın masadan kalktığı bir anda fotoğraf çekip basına servis eden hasta zihniyete söyleyecek bişey bulamıyorum. Bir an önce tedavi olmasını öneriyorum."