Yemeklerinizi doğru şekilde pişiriyor musunuz? İşte en iyi pişirme tekniği

Yemek pişirme yönteminiz, ne yediğiniz kadar önemlidir. Yüksek ısıda pişirme, yaşlanma ve hastalıklarla bağlantılı bileşikler oluşturur. Kaynatma ve buharda pişirme gibi su bazlı yöntemler bu zararlı maddeleri yarı yarıya azaltır. Baharat eklemek daha da faydalıdır. Bu daha nazik pişirme teknikleri daha iyi su alımı ve sağlık yararları sunar. Daha sağlıklı bir yaşam için daha akıllıca yemek pişirmeyi keşfedin.

Yediklerinize dikkat etmenin yeterli olduğunu düşünüyorsanız, giderek artan sayıda araştırma, tabağınıza bir düşünce daha ekliyor: yemeklerinizi pişirme şekliniz.

Biftek, tavuk, patates kızartması ve daha fazlası gibi en sevdiğiniz yiyeceklerden bazılarını pişirirken kullanılan yüksek ısı yöntemleri, yiyeceklerde karmaşık kimyasal reaksiyonları tetikler.

Doğal şekerler yüksek ısıda proteinlerle reaksiyona girdiğinde, zengin tatlar, aromalar ve koyu karamel renklerinden sorumlu olan Maillard reaksiyonunu oluştururlar. Aynı reaksiyon, ileri glikasyon son ürünleri de dahil olmak üzere potansiyel olarak zararlı bileşikler de üretir. Bu bileşikler doku sertliğine, iltihaplanmaya ve hücresel işlev bozukluğuna yol açar. Zamanla, vücutta birikebilir ve yaşlanma, kalp hastalığı ve hafıza kaybıyla ilişkilendirilmiştir.

HuffPost'un yakın tarihli bir raporuna göre, buharda pişirme, haşlama, suda pişirme ve kısık ateşte pişirme gibi su bazlı pişirme yöntemleri besinleri korumaya yardımcı olabilir.

Sosyal medya uzmanlarına göre, bu yöntemler daha iyi sıvı alımı, kolesterolü iyileştirme ve yaşlanma karşıtı faydalar da sağlıyor. Cell Reports Medicine'de yayınlanan yakın tarihli bir Belçika araştırması, aynı malzemelerin kontrollü koşullar altında kaynatılması ve buharda pişirilmesinin faydalı olduğunu söylüyor.

Birçok araştırmaya göre, biberiye, kekik ve sarımsak gibi antioksidan açısından zengin otlar ve baharatlar eklemek, pişmiş etlerde ve fırınlanmış gıdalarda yüksek ısıdan kaynaklanan zararlı yan ürünleri daha da azaltabilir.

