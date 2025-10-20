Yemeklerinizi doğru şekilde pişiriyor musunuz? İşte en iyi pişirme tekniği

HuffPost'un yakın tarihli bir raporuna göre, buharda pişirme, haşlama, suda pişirme ve kısık ateşte pişirme gibi su bazlı pişirme yöntemleri besinleri korumaya yardımcı olabilir.



Sosyal medya uzmanlarına göre, bu yöntemler daha iyi sıvı alımı, kolesterolü iyileştirme ve yaşlanma karşıtı faydalar da sağlıyor. Cell Reports Medicine'de yayınlanan yakın tarihli bir Belçika araştırması, aynı malzemelerin kontrollü koşullar altında kaynatılması ve buharda pişirilmesinin faydalı olduğunu söylüyor.