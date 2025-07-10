Yemekten sonra yürüyüş mü, yemekten önce yürüyüş mü: Zamanlamanın vücut üzerindeki etkisi

YEMEKTEN SONRA TEMPOLU YÜRÜYÜŞ: KAN ŞEKERİ İÇİ ALTIN DEĞERİNDE

Yemeklerden sonra yapılan yürüyüşler de özellikle sindirim ve kan şekeri kontrolü açısından öne çıkıyor. 2022 yılında Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir meta-analize göre, yemek sonrası sadece 2-5 dakikalık bir yürüyüş bile kan şekeri seviyelerini düşürmede etkili olabiliyor.



Uzmanlar, yürüyüşün yemek sonrası glikoz emilimini dengelediğini ve insülin yükünü azalttığını belirtiyor. Bu durum, özellikle tip 2 diyabet veya prediyabet tanısı olan bireyler için önem taşıyor. Ayrıca yürüyüş, mide şişkinliği, reflü ve hazımsızlık gibi problemleri de hafifletebiliyor.