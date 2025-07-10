Yemekten sonra yürüyüş mü, yemekten önce yürüyüş mü: Zamanlamanın vücut üzerindeki etkisi
Yürüyüş ne zaman yapılmalı? Sorunun yanıtı yalnızca fiziksel hareketin değil, zamanlamanın da sağlığa olan etkisini gözler önüne seriyor. Uzmanlara göre yürüyüşün faydaları sadece süresine ve temposuna değil, aynı zamanda günün hangi saatinde ve yemekten önce mi sonra mı yapıldığına da bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
AÇ KARNINA YÜRÜYÜŞ: YAĞ YAKIMINI ARTIRABİLİR
Sabah saatlerinde, özellikle kahvaltı öncesi yapılan yürüyüşlerin yağ yakımını artırabileceği belirtiliyor. Aç karnına yürüyüş, vücudun henüz kalori almadığı bir anda gerçekleştiği için enerji ihtiyacını yağ depolarından karşılamaya yöneliyor. Bu durum, zamanla kilo kontrolüne ve yağ oranının azalmasına katkı sağlayabiliyor. Ayrıca sabah yürüyüşlerinin zihinsel odaklanmayı da desteklediği ifade ediliyor.