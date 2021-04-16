Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı

20 yaşındaki Yemenli model Entesar Al-Hammadi iki meslektaşıyla birlikte çekime giderken araçlarının durdurulmasının ardından kaçırıldı. Dünya basınında da geniş yer bulan olayda, modelin giyim tarzı nedeniyle halk üzerinde kötü bir etkisi olduğu gerekçesiyle kaçırdığı ileri sürüldü.

16.04.2021 - 14:18

Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 1
20 yaşındaki Entesar El-Hammadi ve iki meslektaşının, 20 Şubat'ta isyancıların kontrolündeki Yemen başkenti Sanaa'daki bir sokaktan kaçırıldı.Kaçırmanın, ülkenin isyancılar tarafından kontrol edilen bölgelerindeki itirazcılara ve liberallere yönelik bir dizi baskının parçası olduğuna inanılıyor.
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 2
Müvekkilinin hukuksuz bir şekilde tutuklandığını söyleyen avukatı Khaled Mohammed Al-Kamal'a göre, bir Husi savcısı Pazar günü genç modeli sorgulayacak. Al-Kamal, Arab News'a yaptığı açıklamada "Müvekkilim tutuklandı. Entesar ve meslektaşları, Şubat ayında isyancılar tarafından araçları durdurulduğunda, çekime gidiyorlardı" dedi.
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 3
Avukat, isyancıların modelleri gizli bir yere götürdüklerini de sözlerine ekledi. Yerel basında çıkan haberlere göre modeller, İslami kıyafet normlarını ihlal ettikleri için tutuklandı. Yemenli kadınlara yönelik saldırıların gerçekleştiği Husi kontrolündeki bölgelerde, bu gibi olayların olağan hale geldiği bildiriliyor.


Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 4
Yemen Enformasyon Bakanı Moammar Al-Eryani, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kadınların bu şekilde zorbalığa uğraması ve kaçırılması durdurmalı ve tüm kayıp kadınlar kayıtsız şartsız gizli hapishanelerden serbest bırakılmalıdır" dedi.

Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 5
Entesar, Yemen'e ait bir televizyon kanalına geçen yıl için yurt dışına seyahat etmeyi ve farklı bir ülkede yaşamayı hayal ettiğini söylemişti.
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 6
Annesi Etiyopyalı Entesar, verdiği röportajda "Yemen dışında bana bir fırsat verilirse kesinlikle harika olur" ifadelerini kullanmıştı.


Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 7
Arab News'da yer alan bir habere göre, Al-Hammadi çocukken model olma hayalleri kurarak evde annesinin kıyafetlerini giyerek televizyonda izlediği ünlü modelleri taklit ediyordu.


Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 8
Entesar El-Hammadi, profesyonel fotoğrafçı olan bir arkadaşının, geleneksel Yemen kıyafetleri giyerken çektiği fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasıyla popülerlik kazanmıştı.
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 9
20 yaşındaki model ve oyuncu iki yerel televizyon dizisinde yer aldı ve gelecek yıl üniversiteye gitmeyi planlıyordu.
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 10
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 11
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 12
Yemenli model Entesar Al-Hammadi sokakta kaçırıldı - 13

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