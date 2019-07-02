Yengeç burcunda tam Güneş tutulması nedir?

Astrolojide tutulmalar, “Ay düğümleri”nin bulunduğu burçlar üzerinde meydana gelirler. Kuzey ve Güney olmak üzere ikiye ayrılan Ay Düğümleri ise Ay’ın Dünya’nın yörüngesinde dönerken yörünge eksenini kestiği fiktif noktalardır.

Olasılıklar üzerine kurulu, gökyüzünde olan bitenin insan yaşamına olan yansımasını inceleyen, sözde bilim ya da kadim bir öğreti olarak kabul edilen astroloji, hayat yolculuğumuza ışık tutmak için Ay Düğümleri'nden faydalanır.

Kuzey Ay düğümü eski ile yeninin sentezlendiği, yeni fikirlerin harmanlandığı ve riske girerek büyüyeceğimiz alanları ifade eder. Yeni bir deneyim alanıdır. Adeta burada yeniden doğarız.