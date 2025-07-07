Yeni araştırma: İnternetten satılan zayıflama ilaçlarında zararlı madde tespit edildi
Yeditepe Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli yeni bir araştırmaya göre, internetten satın alınan bazı zayıflama ilaçlarında, kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan ‘sibutramin’ etken maddesi bulunuyor.
Araştırmanın sonuçlarını Prof. Dr. Ahmet Aydın açıkladı. Zayıflama ürünleri konusundaki bilgi kirliliği nedeniyle bu ürünleri araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, “Çok sayıda insanın bu ürünler nedeniyle sağlığını kaybettiğini, gerek tıbbi yayınlardan gerek haberlerden biliyoruz. İncelediğimiz ürünleri seçerken kriterimiz internetten temin edilmiş olmasıydı. Çünkü buradaki en büyük potansiyel risk, internetten alınan ürünlerde. Bu ürünlerin güvenilirliği her zaman sorgulanabilir durumda" ifadelerini kullandı.