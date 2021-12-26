Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle

Britanyalı eğitim kurumu Oxford Royale'in yayımladığı yeni çalışmaya göre Sussex Düşesi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi çıktı.

Haberler 26.12.2021 - 16:56

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 1

Oxford Royale, Kraliyet üyelerinin akademik bilgilerini analiz etti. Üyelerin lise derecelerine ve gittikleri üniversitelerin sıralamalarına baktı. Analiz kapsamında üniversiteleri akademik itibarlarına ve her bir öğrenciye düşen akademik olanaklara göre derecelendiren QS Dünya Üniversite Sıralaması'nı kullandı. 40 yaşındaki , ABD'nin Illinois eyaletindeki Evanston kentinin seçkin Northwestern Üniversitesi'nden mezun oldu ve bu nedenle en üst sırada yer alıyor. Sussex Düşesi, QS Dünya Sıralaması'nda 30. sırada yer alan prestijli üniversiteden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanlarında çift diploma alarak mezun olmuştu.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 2

Oxford Royale sözcüsü çalışmanın sonuçları için "Kraliyet üyesi olarak yaşamak her zaman kolay bir iş değil ve kapsamlı incelemelerle uğraşmayı ve kamuoyunun dikkatini çekmeyi gerektirir. Meghan Markle'ın akademik gücü onu bu rol için mükemmel bir şekilde donatıyor" diye konuştu.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 3

Öte yandan Cambridge Düşesi Kate Middleton ikinci sırada yer alıyor. 39 yaşındaki düşes 'nin Wiltshire kentindeki özel Marlborough College lisesine gitti ve başarılı bir şekilde mezun oldu.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 4

Middleton daha sonra QS Dünya Sıralaması'nda 91. olan St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 5

St. Andrews Üniversitesi mezunu bir diğer Kraliyet üyesi Prens William ise üçüncü sırada yer alıyor. Ancak Prens William derslerinde eşi kadar başarılı değildi.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 6

ise ilk 10'a giremedi. Sussex Dükü pek parlak bir öğrenci değildi ve üniversiteye gitmemişti.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 7

William ve Harry'nin kuzenleri Prenses Eugenie 4. sırada yer alırken Kraliçe'nin diğer torunları Peter Philips ve Zara Philips onların arkasında yer alıyor.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 8

Prenses Diana'nın yeğeni Leydi Kitty Spencer ise ilk 10'da yer alıp da yüksek lisans derecesine sahip tek Kraliyet üyesi. Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Spencer, Londra'daki European Business School'da yüksek lisansını tamamlamıştı.

Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle - 9

Listede yer almayan Kraliçe II. Elizabeth ise sarayda özel eğitim almıştı.


En zeki 10 Kraliyet üyesi sıralaması ise şu şekilde:

1. Meghan Markle, Northwestern Üniversitesi

2. Kate Middleton, St. Andrews Üniversitesi

3. Prens William, St. Andrews Üniversitesi

4. Prenses Eugenie, Newcastle Üniversitesi

5. Peter Phillips, Exeter Üniversitesi

6. Zara Tindall, Exeter Üniversitesi

7. Prenses Anne, Aberdeen Üniversitesi

8. Leydi Kitty Spencer, Cape Town Üniversitesi, European Business School

9. Camilla Parker Bowles, SOAS Londra Üniversitesi

10. Prenses Beatrice, Goldsmiths Londra Üniversitesi

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER