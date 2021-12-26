Yeni araştırma: Kraliyet Ailesi'nin en zeki üyesi Meghan Markle

Oxford Royale, Kraliyet üyelerinin akademik bilgilerini analiz etti. Üyelerin lise derecelerine ve gittikleri üniversitelerin sıralamalarına baktı. Analiz kapsamında üniversiteleri akademik itibarlarına ve her bir öğrenciye düşen akademik olanaklara göre derecelendiren QS Dünya Üniversite Sıralaması'nı kullandı. 40 yaşındaki Meghan Markle, ABD'nin Illinois eyaletindeki Evanston kentinin seçkin Northwestern Üniversitesi'nden mezun oldu ve bu nedenle en üst sırada yer alıyor. Sussex Düşesi, QS Dünya Sıralaması'nda 30. sırada yer alan prestijli üniversiteden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanlarında çift diploma alarak mezun olmuştu.



