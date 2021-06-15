Yeni dizi Ada Masalı'nda kim kimdir? (Karakter analizleri)

Alp Navruz (Poyraz)

Doğaya düşkün, akıllı ve yakışıklı bir ada sakini olan Poyraz’ın insanlara karşı mesafeli tavrı, çoğu kişinin ondan çekinmesine sebep olsa da sahip olduğu ince ruh, çocuklar ve hayvanlara olan düşkünlüğü ile özünde çok iyi niyetli bir insandır ve sevdikleri için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Her şeyi elleriyle kendi başına yapmayı sever, bir şeyler üretmeye ve yaratmaya bayılır. Adanın yeni sakinleri ve tadacağı yeni duygular ile Poyraz’ın da hayatı bambaşka bir seyir alacaktır.