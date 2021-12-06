Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları

Haberler 06.12.2021 - 17:32
Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.
Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.
1. BÖLÜM KONUSU
Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır.
Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.
İşte ilk bölümden diğer kareler...