Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları

Star’ın yeni dizisi ‘Annemizi Saklarken’, ilk bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir’in yer aldığı dizide, henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alan Handan’ın Dündar ve ailesiyle tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılıyor. İşte diziden ilk bölüm kareleri...

Haberler 06.12.2021 - 17:32

Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 1

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. 

ANNEMİZİ SAKLARKEN 1. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 2

Dizinin öykü ve senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 3

1. BÖLÜM KONUSU

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. 

Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 4

Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.

Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 5

İşte ilk bölümden diğer kareler...

Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 6
Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 7
Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 8
Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 9
Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları - 10

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