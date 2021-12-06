Yeni dizi Annemizi Saklarken'den ilk bölüm fotoğrafları

1. BÖLÜM KONUSU

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır.