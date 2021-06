Yeni dizi Kazara Aşk oyuncu kadrosunda kimler var? (Kazara Aşk karakter analizleri)

ŞiMAL KARADENİZ / SUDE ZÜLAL GÜLERArtvin’li, gelenekçi bir ailenin güzeller güzeli kızı olan Şimal, çocukluğundan beri en büyük hayali olan seramik bölümünü kazandığında, babası, kızını başka bir şehre, özellikle de İstanbul'a göndermek istemez. Fakat Şimal ilk defa babasına karşı çıkar ve üniversite okumak için İstanbul'a gelir. Ailesinin, kendisiyle gurur duymasını, kararlarını onaylamasını ister. Hayattaki en büyük zaafı ise kendisini dünyaya getirirken ölen ve adını taşıdığı annesinin hatırasıdır. Bütün hayatını, ona ve babasına layık olmak için adamaya söz vermiştir. Sözünde durur da… Ta ki başına gelen, o görünmez kaza gününe kadar. O gün Şimal ve ailesinin hayatında her şey değişecektir.

TAHSİN SAYDAM / UĞUR ÇAVUŞOĞLU Tahsin bey Gaziantep'de ki yoksul çocukluk yıllarından sonra baba mesleğini alıp azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük bir fabrikaya dönüştürmüştür. Yoktan var ettiği işi onun için en az ailesi kadar önemlidir. Otoriter, vakur bir adam olmasına karşın aslında yumuşak kalpli, babacan biridir. Geçmişine, köklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Her ne kadar artık emekliliğin tadını çıkarmak istediği yaşlara gelse de oğullarına işini emanet edecek kadar güvenmiyordur. Civan’ı ve Okan’ı yola getirmek için en kısa zamanda bir çözüm üretmeli, oğullarına daha çok sorumluluk vererek, şirketi artık onlara devretmelidir… Öyle bir yol bulmalıdır ki, hem adaletli olmalı, hem de Civan’ı işin başına getirmelidir.

KENAN ALADAĞ/ BURAKHAN YILMAZ



Acil serviste doktor olan Kenan, Şimal ile bir mide zehirlenmesi sonucu, acil servise geldiğinde tanışmış, bu tanışıklık önce arkadaşlığa sonra da bir ilişkiye dönüşmüştür. Kenan, Şimal'e aşık olmuştur olmasına fakat onun karşısına erken çıktığını düşünüyordur. Çünkü Şimal gibi düzgün bir kızla yaşayacağı ilişkinin sonu evlilik olacaktır. İşte Kenan, Şimal'e hissettikleri ile, hayatta o an istedikleri arasında bocalarken Şimal'i kaybetmeme duygusu ağır basar ve Şimal ile evlenmeye karar verir. Şimal ailesinin İstanbul'a geldiğini, tanışıp her şeyi resmiyete dökeceklerini söylediğinde, her şeyin çok hızlı geliştiğini ve gerçek olduğunu idrak eder Kenan. Ve Şimal'e o büyük kararını açıklar. Bu karardan sonra, artık hiç bir şey eskisi gibi olmaz.