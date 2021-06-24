Yeni dizi Kazara Aşk oyuncu kadrosunda kimler var? (Kazara Aşk karakter analizleri)



Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın başrolünde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, başarılı oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz gibi isimler bulunuyor. İşte dizinin karakter analizleri...

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24.06.2021 - 15:22





Artvin’li, gelenekçi bir ailenin güzeller güzeli kızı olan Şimal, çocukluğundan beri en büyük hayali olan seramik bölümünü kazandığında, babası, kızını başka bir şehre, özellikle de İstanbul'a göndermek istemez. Fakat Şimal ilk defa babasına karşı çıkar ve üniversite okumak için İstanbul'a gelir. Ailesinin, kendisiyle gurur duymasını, kararlarını onaylamasını ister. Hayattaki en büyük zaafı ise kendisini dünyaya getirirken ölen ve adını taşıdığı annesinin hatırasıdır. Bütün hayatını, ona ve babasına layık olmak için adamaya söz vermiştir. Sözünde durur da… Ta ki başına gelen, o görünmez kaza gününe kadar. O gün Şimal ve ailesinin hayatında her şey değişecektir.



KAZARA AŞK 1. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE) ŞiMAL KARADENİZ / SUDE ZÜLAL GÜLERArtvin’li, gelenekçi bir ailenin güzeller güzeli kızı olan Şimal, çocukluğundan beri en büyük hayali olan seramik bölümünü kazandığında, babası, kızını başka bir şehre, özellikle de İstanbul'a göndermek istemez. Fakat Şimal ilk defa babasına karşı çıkar ve üniversite okumak için İstanbul'a gelir. Ailesinin, kendisiyle gurur duymasını, kararlarını onaylamasını ister. Hayattaki en büyük zaafı ise kendisini dünyaya getirirken ölen ve adını taşıdığı annesinin hatırasıdır. Bütün hayatını, ona ve babasına layık olmak için adamaya söz vermiştir. Sözünde durur da… Ta ki başına gelen, o görünmez kaza gününe kadar. O gün Şimal ve ailesinin hayatında her şey değişecektir.

CİVAN SAYDAM / ÜMİT İBRAHİM KANTARCILAR



Civan, Türkiye’nin sayılı cam fabrikalarından birinin sahibi olan Saydam ailesinin küçük oğludur. Aile işlerine tutkuyla bağlıdır. Yıllar önce kaybettikleri cam üfleme ustası olan dedesine duyduğu büyük hayranlıkla, ondan hatıra kalan cam aşkını, yaratıcılığıyla besleyerek, yeni bir boyuta taşımak en büyük hayalidir. Civan'ın bu hayalini gerçekleştirmesinin tek yolu ise fabrikadaki yetkiyi eline almasından geçiyordur. İş konusunda kendi inandığı doğruları vardır ve bundan geri adım atmaz. Babası ile arasında, kuşak çatışmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar olsa da babasının onayını almak, şirketin başına geçmek onun için çok önemlidir. Fakat özel hayatında uslanmak bilmeyen Civan’a şirketi teslim etmek, babası için tam bir soru işaretidir. Ta ki, Şimal ile yolları kesişen Civan’ın, hayatındaki değişimler, tüm aileyi etkileyene kadar…









TAHSİN SAYDAM / UĞUR ÇAVUŞOĞLU



Tahsin bey Gaziantep'de ki yoksul çocukluk yıllarından sonra baba mesleğini alıp azmi ve çalışkanlığı sayesinde büyük bir fabrikaya dönüştürmüştür. Yoktan var ettiği işi onun için en az ailesi kadar önemlidir. Otoriter, vakur bir adam olmasına karşın aslında yumuşak kalpli, babacan biridir. Geçmişine, köklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Her ne kadar artık emekliliğin tadını çıkarmak istediği yaşlara gelse de oğullarına işini emanet edecek kadar güvenmiyordur. Civan’ı ve Okan’ı yola getirmek için en kısa zamanda bir çözüm üretmeli, oğullarına daha çok sorumluluk vererek, şirketi artık onlara devretmelidir… Öyle bir yol bulmalıdır ki, hem adaletli olmalı, hem de Civan’ı işin başına getirmelidir.









NEVAL SAYDAM/ SERVET PANDUR



Gaziantep'li varlıklı, saygın bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Neval hanım, modern bir kadın olduğu kadar memleketine, onun adetlerine, göreneklerine sıkı sıkıya bağlı biridir. Ailesi ve kökeniyle gurur duyar, varlıklı ve başarılı bir ailesi olmasıyla övünmekten, hatta bunu biraz görgüsüzlüğe vardırmaktan çekinmez. Başkalarının gözündeki saygınlığına çok önem verir. Özellikle de memleketinden tanıdıklarının. En büyük hayali oğullarını Antep de yetişmiş, kendi görgüsüne sahip, iyi birer ev hanımını olabilecek birer kızla evlendirmektir.







OKAN SAYDAM / SADİ CELİL CENGİZ



Saydam ailesinin büyük oğludur. Yakışıklı ve karizmatik abisinin gölgesinde büyümüştür. En büyük rakibi olarak abisi Civan'ı görür. Aralarındaki açığı kapamak için sürekli babasına yaranmaya çalışır. Babasının hoşuna gidecek şekilde yaşamak için büyük çaba harcar. Hatta bunu o kadar ileri götürmüştür ki Tahsin bey tarafından onaylanmak için gençliğini bile doya doya yaşamaz. Babası şirketi, gözünün tuttuğu biriyle evlenen oğluna vereceğini söylediğinde dünyalar onun olur. Bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Abisini seviyordur. Ama aralarındaki rekabet onun için çok önemlidir. İşe karşı özel bir tutkusu yoktur. Onun amacı mevkii sahibi olmak ve başkalarının gözünde başarılı olmaktır.









VİLDAN PARLAK SAYDAM/ AYCAN KOPTUR



Gaziantepli bir ailenin kızıdır. Babası, Tahsin beyin çok eski arkadaşıdır. Antep'de yaşıyordur. En büyük hayali bir aşk evliliği yapmaktır. Bu nedenle Okan Saydam'ın kendisiyle evlenme niyeti olduğunu öğrenince duruma balıklama atlar. Ve kendini aralarında büyük bir aşk olduğuna inandırır. Ailesine, hatta Okan'a bile haber vermeden Okan'a kaçar. Fakat Okan'ın şirket hırsı ağır basınca, Vildan’ı istemese de hesapta olmayan acil kararlarla ortalığı iyice karıştırırlar. Artık Vildan, hayalindeki aşkı ve hayatı sonuna kadar yaşayacaktır.







NAZLI ÇİÇEK/ SELİN IŞIK



Başarılı bir reklamcı olan Nazlı, Civan ile çalkantılı bir ilişki yaşıyordur. Bu çalkantı daha çok onun Civan'a duyduğu saplantılı aşktan kaynaklansa da Nazlı, Civan'la ilişkisini bir dargın bir barışık sürdürmeyi beceriyordur. Civan, Nazlı için ideal erkektir. İyi bir aileye ve kariyere sahiptir. Nazlı için tek eksik, Civan gibi bir adamla yapacağı evliliktir. Fakat bu evliliğin önünde büyük bir engel vardır. Civan'ın babası, onun Nazlı ile evlenmesini istemiyordur.









DURSUN KARADENİZ/ BURAK TAMDOĞAN



Dursun Bey, memleketi Artvin'de, ailesinden kalma çay bahçelerinde çay üreterek, çocuklarıyla birlikte yaşayıp gidiyordur. Tek arzusu üniversite okusun diye, istemeyerek de olsa İstanbul’a gönderdiği kızının baba ocağına geri dönmesidir. Şimdi okulu bittiğine göre, dönecek diye beklerken, mezuniyetine gideceği kızının, onu bir damat adayıyla tanıştıracağını öğrenir. Babalık içgüdüsü ve koruma duygusuyla hiç tanımadığı birinin kızıyla evlenmek istemesine başta tepki verir. Şimal’e çok düşkündür. Onun için dünya bir yana Şimal bir yanadır. O damat adayı kimse gözünün içine bakacak, sevmezse bu iş rıza göstermeyecektir. En büyük hayali ise, kızını, kendi de uygun gördüğü hatta mümkünse tanıdığı ve güvendiği biri ile evlendirip mürüvvetini görmektir.







EMİNE KARADENİZ /ÖYKÜ CANDANADAM



Şimal'in ablası olan Emine, annelerinin ölümünden sonra, ona da Miraç'a da abladan çok anne olmuştur. Aile arasında, özellikle Dursun ve Şimal arasında dengeyi sağlayan biridir. Kendi hayatını kardeşlerine vakfetmiş olsa da aslında onun da bir gönül yarası vardır. Yıllarını saçını süpürge edip ailesine annelik ederek geçirdikten sonra birini sevmiş ve evlenmiştir. Fakat bu evlilik tam bir hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Ailesini, kardeşlerini bir anne şefkatiyle gerçekten çok sevse de hayatını yaşayamamış olmak onun içinde hep bir uhde olarak kalmıştır.







MİRAÇ KARADENİZ/ ALİ HAYDAR ÇATALTEPE



Yetiştiği bölge gibi hırçın deli dolu bir delikanlıdır. Sert ve dediğim dedik bir karakter olsa da özünde oldukça iyi yüreklidir. Babası ile çay bahçesinde çalışmaktadır ve kendine ait bir iş hayali için de para biriktirmektedir.







KENAN ALADAĞ/ BURAKHAN YILMAZ



Acil serviste doktor olan Kenan, Şimal ile bir mide zehirlenmesi sonucu, acil servise geldiğinde tanışmış, bu tanışıklık önce arkadaşlığa sonra da bir ilişkiye dönüşmüştür. Kenan, Şimal'e aşık olmuştur olmasına fakat onun karşısına erken çıktığını düşünüyordur. Çünkü Şimal gibi düzgün bir kızla yaşayacağı ilişkinin sonu evlilik olacaktır. İşte Kenan, Şimal'e hissettikleri ile, hayatta o an istedikleri arasında bocalarken Şimal'i kaybetmeme duygusu ağır basar ve Şimal ile evlenmeye karar verir. Şimal ailesinin İstanbul'a geldiğini, tanışıp her şeyi resmiyete dökeceklerini söylediğinde, her şeyin çok hızlı geliştiğini ve gerçek olduğunu idrak eder Kenan. Ve Şimal'e o büyük kararını açıklar. Bu karardan sonra, artık hiç bir şey eskisi gibi olmaz.







ASLI TETİK/ DENİZ ALTAN



Şimal'in üniversiteden beri arkadaşı olan Aslı, onun gibi seramik bölümü mezunudur. Şimal ile birlikte yaşıyordur. Dışa dönük ve eğlencelidir. Tam bir dert ortağı ve sırdaştır. Şimal'in bütün sırlarına ortak ve her zor anında kurtarıcısıdır. Şimal'in Civan ile oynadığı oyun, ona da aşkı getirecek ve çekişmeli başlayan bir ilişkisi, büyük bir sürprizle, zamanla aşka dönecektir.









LEVENT FIRAT / ÇAĞDAŞ TEKİN



Civan'ın en yakın arkadaşı olmasının yanında Saydamların şirketinin avukatıdır. Civan'ın akıl danıştığı yegane insan odur. Aşka inanmaz. Tek bir kadına bağlanmayı manasız bulur. Pratik zekası yüksektir.









DEMET/ NERMİN ASLAN



Nazlı'nın sosyetik en yakın arkadaşıdır. Nazlı'nın hırsından korkup onu uyarmaya çalışsa da çoğu zaman başaramaz. Ama her koşulda onun yanında olur.

MERYEM / NALAN ÖRGÜT



Saydamların yıllardır yanında çalışan, evi çekip çeviren çalışanlarıdır. Aileden biridir. Neval hanıma saygılı davransa da onun dert ortağıdır. Kızı Şaziye ile Saydamların yanında yaşar.









