Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri)

Pet shop'ta bakımsızlıktan görme yetisini kaybeden İran kedisi Moet, artık Instagram'ın en ünlü kedilerinden biri. Moet gibi farklı özelliğiyle fenomen haline gelen onlarcası var. Dünyanın farklı farklı bölgelerinden insanlar çeşitli yetenekleri, enteresan paylaşımlarıyla dikkat çekip hızla takipçi kazanarak ünlü oluyor. İşte o fenomenlerden bazıları...

ntv.com.tr

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 1

MOET

İngiltere'de bir İran kedisi 2014 yılında pet shop’ta bakımsızlıktan görme yetisini kaybetti. Emily Shotter daha sonra barınağa götürülen bu kediyi sahiplendi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 2
Shotter, “Moet” adını verdiği kedisinin adına açtığı Instagram hesabında fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Sevimli Moet, sosyal medya fenomenine dönüştü ve şimdi 51 binin üzerinde takipçisi var.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 3

JOAN MACDONALD

Kanadalı büyükanne Joan MacDonald, 70 yaşına geldiğinde hayatının gidişatının istediği gibi olmadığını görüp büyük bir değişim yapmaya karar verdi. Fazla kilolarından kurtulmak için sporcu ve yoga şampiyonu kızı Michelle MacDonald’ın desteğiyle yeni bir hayata başladı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 4

Kızının yaşadığı Meksika’da iki hafta kalarak sağlıklı alışkanlıklar ve daha fazla egzersiz içeren bir hayat tarzının nasıl olması gerektiğini öğrendi. Bu deneyim anne-kızı birbirine daha da yakınlaştırdı. 

Joan MacDonald, “Michelle’in beni önemsediğini ve sevdiğini biliyordum ama bu deneyimle birlikte onun sevgisinin bir başka yönünü gördüm” diye konuştu.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 5

Kanada’ya evine döndüğünde kızının kendisi için oluşturduğu sağlıklı yaşam programını harfiyen uygulayarak altı ayda 23 kilo verdi. Toplamda da 31 kilo zayıfladı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 6
Halen haftada beş gün spor salonuna giden ‘süper babaanne’, günde 15 ila 30 dakika boyunca ağırlık kaldırıyor, kardiyo çalışması yapıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 7

Dengeli bir beslenme programı da uygulayan MacDonald, Insider’a yaptığı açıklamada, yeni yaşam biçimine geçmesinden bu yana kireçlenme ve böbrek hastalığı sıkıntılarının eskisi gibi olmadığını anlattı. “Eskiye oranla enerjim daha yüksek” diyen MacDonald, “Artık kendime daha fazla güveniyorum ve olduğum kişiyi sevmeye başladım” ifadesini kullandı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 8

Şimdi 73 yaşında olan MacDonald, “Sağlıklı hissetmek ve hareketli olmak günlük rutinimi sürdürme konusunda beni motive ediyor” dedi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 9

Hikayesi ilk 2019 yılında ortaya çıktıktan sonra MacDonald bir ilham kaynağı haline geldi ve Instagram’da bir influencer’a dönüştü. Şimdi 500 binden fazla takipçisi olan MacDonald, sık sık egzersiz videolarını ve sağlıklı yaşam tüyolarını paylaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 10

SUKİ

Bengal kedisi Suki, Instagram’ın yeni fenomenlerinden.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 11

Macerasever kedi Suki’nin kendi adını taşıyan Instagram sayfasında 1,9 milyon takipçisi var.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 12

Sahibiyle birlikte seyahat eden kedinin doğaya karşı verdiği göz alıcı pozlar, binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 13

Sahibi ona “süper model” kelimesinden türettiği “süper miyav” yakıştırması yapıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 14

Sahibiyle birlikte Kanada’da yaşayan Suki, bugüne dek Meksika’dan Avusturya’ya dünyanın pek çok ülkesini gezdi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 15

Suki’nin bir de kitabı var. Üç yıldır sahibiyle gezen macerasever kedinin geçen ay çıkan Travels of Suki the Adventure Cat adlı kitabında, bugüne dek gittiği yerlerden fotoğraflar ve notlar yer alıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 16

RASTA

Sevimli köpek Rasta, İsviçre'de her gün yeni bir yeri ziyaret ediyor. Sahibi Sylvia Michel de gittiği yerlerde onu fotoğraflıyor. Kah bir şelalenin önünde, kah bir dağın eteklerinde... Böylece ortaya eşsiz seyahat fotoğrafları çıkıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 17

Rasta ve profesyonel bir fotoğrafçı olan İsviçreli sahibi, 2014’ten bu yana geziyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 18

İsviçre’nin doğal güzelliklerini gözler önüne seren Rasta’nın Instagram hesabında 280 binden fazla takipçisi var.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 19

ALENA KRAVCHENKO

‘Gerçek hayattaki Rapunzel’ olarak anılan Ukraynalı Alena Kravchenko, yaklaşık 180 santim boyundaki saçlarıyla tanınıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 20

34 yaşındaki Ukraynalı Rapunzel, kendisini sosyal medyada fenomen haline getiren saçlarını yıkamak için tam bir saat uğraştığını söylüyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 21
Kendisini Instagram sayfasında “doğal sarışın” olarak tanıtan Kravchenko, saçlarını haftada bir kez yıkayıp günde en az iki kere tarıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 22

Çocukluğundan beri uzun saçlı olma tutkusu olduğunu belirten Ukraynalı Rapunzel, annesinin kendisine hep örgü saçın “gerçek güzellik” olduğunu söylediğini belirtiyor. “İşte bu nedenle saçlarım uzun. İç dünyamı yansıtıyor” diyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 23

Instagram’da 15 binden fazla takipçisi olan Kravchenko, saçlarının özellikle erkek takipçileri tarafından beğenildiğini, pek çok kez evlenme teklifi aldığını da belirtiyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 24

Köpekler doğuştan fotojenik varlıklar. Özellikle de Corgi cinsi olanlar...

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 25

Rikimaru adlı Japon Instagram kullanıcısı, ‘Ericobear’ adıyla açtığı sayfasında köpeği Erico’nun fotoğraflarını paylaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 26

Bazı fotoğraflarda Erico’ya kendisinin oyuncak yavru versiyonları da eşlik ediyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 27

50 binden fazla takipçisi olan Erico, Instagram’ın yeni fenomenlerinden.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 28

MADELINE STUART

Madeline Stuart isimli 22 yaşındaki model, down sendromlu olmasına karşın podyumda elde ettiği başarıyla kendinden söz ettiriyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 29
Doktorların tüm tahminlerine karşın başarıya ulaşan ve dünyanın ilk down sendromlu profesyonel modeli olan Madeline, Tommy Hilfiger ve Diesel gibi dünyaca ünlü firmaların defilelerinde boy gösteriyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 30
Genç modelin Instagram’da da geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 31

AVA MARIE VE LEAH ROSE

California'da yaşayan 9 yaşındaki ikizler Ava Marie & Leah Rose sosyal medyada şimdiden fenomen olmayı başardılar.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 32
6 aylıkken modellik yapmaya başlalan ikizler, 2 farklı markanın reklam yüzü oldu, 1.4 milyon Instagram takipçisine ulaştı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 33
Tüm bu koşuşturmaca içinde kızlarının okullarından da geri kalmasını istemeyen anneleri bu konuda özel bir hassasiyet gösteriyor. Tüm çekim programları kızların derslerine ve okul saatlerine göre ayarlanıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 34
Annelerine göre moda konusunda kendi zevkleri çoktan oluşan ikizler, modellik yaptıkları ürünler hakkında yorumlar yapmaktan geri durmuyorlar...
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 35

DUCKIE THOT

Siyahi Barbie bebek yüzlü model Duckie Thot bir milyon takipçili sayfasıyla Instagram’ın sıradışı fenomenleri arasında yer alıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 36

Yarı Sudanlı yarı Avustralyalı model Duckie Thot’un, L’Oréal Paris'in reklam yüzü olduğu açıklandı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 37

22 yaşındaki model, çeşitliliğe önem verdiğini belirten L’Oréal Paris'in en koyu ten rengine sahip yüzü oldu.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 38

Thot, “Koyu ten rengine sahip daha fazla kızın kendi güzelliğini sevmesi için yardım edeceğim. Onlara, ‘Hayallerinizi büyütün, çok çalışın ve içinizdeki kıza güvenin, çünkü bir gün, bir numaralı güzellik markasına evet diyeceksiniz’ mesajını veriyorum” şeklinde konuştu.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 39

2013 yılında Avustralya’daki Next Top Model adlı yarışmayla tanınan Thot, modellik kariyerini geliştirmek için ABD’ye taşındı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 40

Yarışmadayken henüz 17 yaşında olmasına rağmen dış görünüşü nedeniyle sosyal medyadan beğeni aldığı kadar hakaretlere de maruz kalan Thot’a ‘karnabahar kafası’ gibi lakaplar takıldı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 41

İki yıl ortadan kaybolduktan sonra yeniden modellik yapmaya başlayan Thot, 2016 yılında Teen Vogue’a konuştuğunda, “Ben her kesim tarafından zalimce şekillendirildim. Tüm bu kötü yorumları dinledikten sonra en son kendi içimden gelen seslerle başbaşa kaldım. Ve işleri o saatten sonra düzeltmeye başladım” dedi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 42
Thot, en son Rihanna'nın New York Moda Haftası kapsamında düzenlediği Savage x Fenty iç çamaşırı defilesinde boy göstermişti.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 43

NYAKIM GATWECH

Sudanlı model Nyakim Gatwech, simsiyah ten rengiyle Instagram’ın yeni fenomenlerinden biri oldu. Bugün, beğenilen bir model olmasının arkasında acı bir hikaye yatıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 44
Çocukluğu, Afrika’da bir mülteci kampında geçti. Annesi, Sudan’da devam eden savaştan dolayı o doğmadan önce ülkeyi terk etmişti. Ablası öldü, erkek kardeşi bir bıçaklı saldırıda yaralandı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 45

14 yaşındayken ailesiyle birlikte Afrika’daki mülteci kampından ABD’ye taşınan Gatwech, ten renginden dolayı aşağılamaya maruz kaldığı için modellik hayallerini bir kenara bırakmak istedi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 46
Amerika’da gittiği okulda ten renginden dolayı alay konusu oldu. Okul arkadaşları ona, “Banyo yapmıyorsun. O nedenle cildin bu kara siyah” ya da “Gülümse, seni ancak öyle görebiliyoruz” diyordu.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 47

Tüm bunlardan dolayı her gece yatağa girdiğinde ağlıyordu. Tenini, pek çok Sudanlı kadının yaptığı gibi beyazlatmak istedi. Ama bunu ablasına söylediğinde, ablası ona izin vermedi ve şöyle dedi: “Tenini değil zihnini beyazlatmalısın!”

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 48
“Kendimi çirkin buluyordum ve moda dünyasında göremiyordum” diyen Gatwech, güçlü kalmayı tercih etti ve kendini olduğu haliyle sevmeyi başararak modellik dünyasına girdi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 49

Kendisine cildini beyazlatmayı önerenlere olumsuz yanıt veren genç model, “Daha açık tenli olmak hayatımı kolaylaştıracaksa ben zor olan yolu seçiyorum” düşüncesiyle yola çıktı. Sahip olduğu ten rengiyle popüler bir model haline geldi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 50

‘Karanlıklar Kraliçesi’ unvanını alan Gatwech; Calvin Klein, Fashion Nova, Aldo gibi markalarla çalıştı, Cosmopolitan’a poz verdi. 24 yaşındaki modelin Instagram’da 400 bine yakın takipçisi var. Gatwech, şimdi, kendini olduğu haliyle kabullenip sevmesiyle hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 51

GÜLCAN VE SAHİNUR

Çift yumurta ikizi Gülcan ve Sahinur kardeşler, Almanya'da yaşayan Türk ailenin kızları.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 52

22 yaşındaki ikizler, iki yıl önce bir fotoğraf paylaştılar ve tarzları çok beğenildi. Thegstwins adındaki hesapları çok sayıda kişinin dikkatini çekti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 53

2018'de Almanya'nın yükselen Instagram fenomenleri arasında zirveye oturan kardeşlerin 1,8 milyon takipçisi var.  

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 54

Abitur diplomasına sahip olan tüm öğrenciler gibi ikizler de başta Almanya olmak üzere Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde de üniversitelere başvurabiliyor. Gülcan ve Sahinur şu anda üniversiteye başlamak üzere.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 55
İkiz kardeşlerin bir de 18 yaşında İbrahim adında erkek kardeşleri var. Fotoğraflarını o çekiyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 56
İkizlerin kendileri gibi annesi de oldukça popüler. Kızları ile birlikte çekildiği fotoğraflarda anne kız değil de 3 kardeş gibi duruyorlar.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 57

TETSUYA

Instagram’ın yeni yıldızı 84 yaşındaki Japon dede.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 58

Ninju lakaplı Tetsuya Dede’nin Instagram’da 100 bine yakın takipçisi var.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 59

Emekli kimya öğretmeni olan Tetsuya, moda dünyasına ‘taze bir kan’ olarak girdi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 60

torunuyla eğlenceli bir işe imza attı. Tetsuya, torununun kıyafetlerini giydi, torunu Kudo da onun fotoğraflarını çekti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 61

Naoya Kudo, profesyonel moda çekimi görünümündeki fotoğrafları tüm dünyayla paylaşmaya karar vererek dedesi için bir Instagram sayfası açtı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 62

Tetsuya’nın sayfası kısa sürede sosyal medyada popülerleşti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 63

GEORGIA TRAEBERT

Bir fotoğrafla Down Sendromlu Georgia’nın hayatı değişti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 64

Annesi Rubia, 14 yaşındaki kızı Georgia Traebert’in fotoğrafını Facebook’a koyunca fotoğraf çok fazla beğeni alınca, bunu diğer Down Sendromlulara ilham verecek bir fırsata çevirdi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 65

Şimdi Brezilyalı Georgia, beş ajansa bağlı çalışan bir model. Ama aynı zamanda Instagram ve Facebook’ta çok fazla takipçisi olan dünya çapında bir fenomen. Instagram’da 65 binden fazla kişi onu takip ediyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 66

Georgia, Brezilya’da tanınan bir giyim markasına ve aynı zamanda bir mücevher markasına reklam modelliği yapıyor.  

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 67

Anne Rubia, “İşin en zor kısmı, bazı insanların Georgia’nın başarısını sadece sarı saçlarına ve mavi gözlerine bağlayan yorumlarını okumak oluyor. Oysa Georgia çok nazik ve yetenekli bir çocuk, aksi takdirde bugün geldiği noktaya gelemezdi” diyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 68

Rubia, “O şimdi medyada görünüyor, kariyeri ve işi hakkında soru soran bir sürü kız etrafını sarıyor. Medyada olmak ve sahip olduğu modellik kariyeri kendine güveninin artmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.  

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 69

Georgia’nın en büyük hayali modelliktense bir şarkıcı ya da oyuncu olmak. Bu nedenle oyunculuk ve müzik dersleri alıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 70

HUNTER

Shiba Inu türü köpek Hunter, resimleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 71

Kanada’da yaşayan Kenny Au ve Denise Lo çiftinin 5 yaşındaki köpeği, fırçayla resim yapma becerisini geliştirince ortaya çıkan tablolara sosyal medyadan beğeni yağdı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 72

Hunter’ın yaratıcı çalışmaları artınca ona bir Instagram sayfası açan sahipleri, sevimli köpeğin yaptığı resimleri sosyal medyaya yüklemeye başladı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 73

Hunter’ın resimlerini satın almak isteyenler çıktı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 74

Şimdi, Hunter’ın ürettiği resimlerin her biri 38 dolara satılıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 75

CHARLES MCDOWELL

ABD Florida’da 31 yaşındaki Charles McDowell uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. McDowell’ın fotoğrafı polisin Facebook sayfasında paylaşıldı. Boynunun kafasından geniş olan adam bir anda sosyal medya ünlüsüne dönüştü.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 76

Boynu ile ünlenen Charles McDowell; Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan ve ünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ünlenen Jeremy Meeks'i hatırlattı. 

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 77

JARE

Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa objektiflerine takılan Nijeryalı Jare, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 78
Fotoğrafçı Mofe Bamuyiwa modelleriyle portre üçlemesi yapıyor ve bu fotoğrafları Instagram hesabından yayınlıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 79
5 yaşındaki Nijeryalı küçük kız Jare, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 80

Fotoğraf sayesinde dünyaca ünlü bir yüz haline gelen Jare, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dünyanın en güzel çocuğu' olarak nitelendirildi. Jare'nin fotoğraflarının altına yapılan 'Canlı bir oyuncak bebek' gibi yorumları dikkat çekti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 81

BADDIE WINKLE

1928 doğumlu Baddie Winkle’ın Instagram’da 3,6 milyon takipçisi var.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 82

Pek çok marka, 70 yaş üzeri müşterileri kendisine çekmek için Winkle’ın popülaritesini kullanıyor.   

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 83

Winkle’ın her bir paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 84

90 yaşındaki moda ikonu, verdiği bir röportajda, “Ne isterseniz onu yapın… Ne kadar çılgın olmak istiyorsanız o kadar çılgın olun. Bırakın insanlar ne derse desin… Dikkate almayın. İçinizden geldiği gibi olun” dedi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 85

“Benim stil ikonum Miley Cyrus. Sanırım aynı kıyafetleri giyiyoruz. Çok benzeriz” diyen Winkle; Drake, Rihanna, Miley, Queen Latife, Blake Shelton gibi ünlüleri beğeniyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 86

LIL MIQUELA

Miquela Sousa ya da bilinen adıyla Lil Miquela, modaya yön veren ilk Instagram ünlüsü.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 87

Aynı zamanda müzisyen olan ve şarkıları Spotify’da yer alan Lil Miquela, Instagram’da 1,2 milyon takipçisi olan bir sanal fenomen.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 88

20 yaşında, ABD’de yaşayan, yarı Brezilyalı yarı İspanyol ‘avatar’, sosyal medyanın ünlüler kervanına katılan bir dijital kişilik.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 89

Üç boyutlu yazıcı üretimi olan Lil Miquela, Nisan 2016’dan bu yana Instagram’da.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 90

Hem model, hem müzisyen, hem marka temsilcisi olan Lil Miquela, siyahiler ve trans bireylerin hakları için sosyal sorumluluk projelerini Instagram hesabına taşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 91

Pek çok sosyal medya fenomeni gibi Lil Miquela da pek çok markaya ait kıyafetlerle poz veriyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 92

BENNY HARLEM VE JAXYN

Baba ve kızı, ilginç saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 93

Benny Harlem, 52,07 cm’e kadar uzattığı saçlarıyla dikkat çekerken tek hazinesi saçları olmadı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 94

Kızı Jaxyn da ona benzeyen saçlarıyla fenomen oldu.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 95

Kendine has saçlarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen baba-kız, Instagram’ın en çok takipçisi olan isimleri arasına girdi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 96

480 bine yakın takipçisi olan baba-kız, saçlarının başrolde olduğu fotoğraflarını paylaştıkça binlerce beğeni alıyor.  

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 97

Baba Harlem, kızına hep eşsiz görünümüyle barışık olması ve Afrikalı mirasıyla gurur duyması gerektiğini öğretti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 98

Küçük Jaxyn babası için şu ifadeleri kullanıyor:

“Babam dünyanın en mükemmel adamı. Onun kişiliği, elimden gelenin en iyisini yapmam için bana ilham veriyor. Babam benim sırdaşım ve öğretmenim. Sadece okul derslerimde değil hayatımdaki her şeyin öğretmeni.”

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 99

İSKELET

Instagram'ın bir başka fenomeni bir iskelet.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 100
"omgliterallydead" adlı Instagram kullanıcısı, kadınların Instagram'daki yaygın paylaşımlarını taklit etmesiyle fenomen haline geldi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 101
260 bine yakın takipçisi olan iskelet, tıpkı Instagram'ı yoğun kullanan kadınlar gibi gündelik hayattan kareler yansıtıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 102
Örneğin yoga yapmayı seven iskelet, arkadaşıyla birlikte yoga yapıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 103
O ayrıca kedi seven biri gibi kedili fotoğraflarını da paylaşıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 104

ZAKLINA BERRIDO PISANO

Zaklina Berrido Pisano’yu görenler 30’un üstünde olduğuna inanamasa da o, 48 yaşında bir büyükanne.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 105

Instagram paylaşımlarıyla bir fenomene dönüşen Sırp Pisano, İtalya’da yaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 106

İki çocuğu olan Pisano’nun iki de torunu bulunuyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 107

Atletik yapısı sayesinde yaşını göstermeyen büyükanne, “Hedefim, kadınlara içlerindeki çekici tarafı uyandırmaları için ilham vermek” diyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 108

Instagram’da 411 bin takipçisi olan stil ikonu, zaman zaman torunlarının da şık kıyafetler içindeki fotoğraflarını paylaşıyor.  

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 109
Geçen yıl ilk kez dünya basınının ilgisini çekmesinden bu yana Pisano'nun takipçileri neredeyse üç misli arttı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 110

ANOK YAI

Katıldığı okul festivalinde bir fotoğrafçının objektifine takılan üniversite öğrencisi Anok Yai'ye teklif yağıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 111
Fotoğraf sosyal medyada yayınlandıktan sonra mankenlik ajansları Anok Yai'nin peşine düştü. Ten rengi ve kendine has kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki genç kızın Instagram'daki takipçi sayısı kısa sürede yaklaşık 60 bine çıktı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 112

JULIA VINS

Instagram fenomenlerinden biri takipçilerinin 'Kaslı Barbie' diye hitap ettiği Julia Vins.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 113
20 yaşındaki Rus sporcu, bebeksi yüz hatları ve bununla tezat oluşturan kaslı kol ve bacaklarıyla kısa sürede bir fenomene dönüştü.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 114
Bir vücut geliştirme şampiyonu olan Vins, aynı zamanda iddialı bir halterci.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 115
120 kilogramlık halteri kaldıran Vins, Instagram'da kısa sürede yaklaşık 450 bin takipçi kazandı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 116

MEKHI ALANTE LUCKY

‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak ünlenen Jeremy Meeks’ten sonra yeni bir ‘mahkum’ fenomen doğdu.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 117

“Jeremy Meeks’in adımlarını takip etmek istemiyorum. Hiç kimsenin adımlarını takip etmek istemiyorum” diyen 20 yaşındaki Mekhi Alante Lucky de eski bir mahkum.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 118

Van kedisi gibi bir gözünün mavi, diğer gözünün kahverengi olmasıyla ünlenen eski mahkum, modellik mesleğinde ilerliyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 119

Çalıntı araç kullanmak ve hız yapmak suçlamalarıyla Nisan 2016’da tutuklanan  ve cezaevinde yatan Lucky, Nisan ve Aralık 2016 tarihleri arasında, bir kadına saldırıyı da içeren suçları nedeniyle beş kez tutuklandı ve şartlı tahliye edildi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 120

Modellik yapmaya başladıktan sonra Instagram takipçilerinde belirgin bir artış gözlenen Lucky’nin çok az paylaşımı olmasına ragmen 30 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 121

Bir modellik ajansına bağlı olarak çalışan Lucky, ‘seksi mahkum’ yakıştırmasından rahatsız olduğunu belirterek, “Hayatımda hiç tam olarak hapishaneye girmedim, hiç suç işlemedim, dolayısıyla suçlu değilim” dedi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 122

Lucky, “Tutuklandım ve kodese konuldum ama hiçbir zaman cezaevine girmedim, dolayısıyla ikinci seksi mahkum değilim, ben bir suçlu değilim” yorumunu yaptı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 123

PAWEL LADZIAK

Polonyalı yeni Instagram fenomeni Pawel Ladziak, çoğu kişi gibi gençleşmeye değil yaşlanmaya çalışıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 124

Düzenli spor yaparak vücudunu geliştiren 35 yaşındaki Ladziak, saçlarını ve sakallarını beyazlatarak olduğundan yaşlı bir görünümle çektiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 125

Kişisel spor antrenörlüğü yapan Ladziak, 35 yaşında olmasına rağmen 60’larında gösteren sıradışı haliyle Instagram’da 340 bine yakın kişi tarafından takip ediliyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 126

Kendisi için “Polonyalı Viking” yakıştırması yapan Ladziak, 16 yaşından beri vücut geliştirme yapıyor ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 127

Ladziak, ne zaman ki saçlarını beyazlatıp kendini yaşlandırarak fotoğraf çekmeye başlıyor, o zaman hayran kitlesi katlanarak artıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 128

Ladziak, bir başka Instagram fenomeni olan 49 yaşındaki İtalyan Gianluca Vacchi’ye (sağdaki) benzetiliyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 129
GIANLUCA VACCHI

İtalyan işadamı Gianluca Vacchi, şaşalı hayatını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımlarıyla Instagram fenomenine dönüştü.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 130
Vacchi, 7 milyonluk milyonluk takipçisiyle Instagram’ın en gözde isimlerinden biri haline geldi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 131
Tatil fotoğraflarını paylaşan 48 yaşındaki işadamı, en çok eşi Giorgia Gabriele ile teknede yaptığı dansla konuşuldu.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 132
Tatil fotoğraflarını paylaşan 48 yaşındaki işadamı, en çok eşi Giorgia Gabriele ile teknede yaptığı dansla konuşuldu.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 133
Vacchi’nin, bir diğer farkı ise eşi Gabriele’e duyduğu büyük aşk sebebiyle sık sık romantik paylaşımlar da yapıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 134

CHUANDO TAN

Singapurlu fotoğrafçı Chuando Tan, yaşıyla çelişen görünümüyle tüm dünyanın ilgisini çekti.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 135

Eski model ve pop şarkıcısı yeni fotoğrafçı Chuando Tan, 50 yaşında olmasına rağmen 20 yaşında görünmesiyle sosyal medyada bir fenomene dönüştü.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 136

50 yaşındaki fotoğrafçı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla yaşını göstermemekte ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 137

Çin’de bir haber sitesinde yer aldıktan sonra ünü, kendi ülke sınırlarını aşan Tan, Instagram’da 220 binin üzerinde takipçiye sahip.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 138

1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında Singapur’un en popüler modellerinden biri olan Tan, kariyerinde kısa süreliğine pop şarkıcılığına da yer verdi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 139

Tan daha sonra fotoğrafçılıktaki yeteneğini keşfederek kendini tamamen bu işe adadı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 140

Peki Singapurlu fotoğrafçının sırrı ne? Ailesinden aldığı genler açısından şanslı olan Tan, fit vücudu ve genç görünümünü sıkı çalışmasına da borçlu.  

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 141

Tan, herkesi hayran bırakan görünümünü, geç saatte banyo yapmayıp sabah banyosunu tercih etmesine, düzenli olarak her gün Hainan (Çin’de bir bölge) tavuğu yemesine bağlıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 142

Tan ayrıca haftanın her günü spor yaptığını da belirtiyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 143

NYAKIM GATWECH

'Karanlığın Kraliçesi' Güney Sudanlı model Nyakim Gatwech, insanlara karanlıktan korkmamaları gerektiğini öğretiyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 144
Çarpıcı koyuluktaki ten rengi ile güzellik tabularını yıkan 24 yaşındaki model, kendisiyle aynı renkte olan diğer insanları da cesaretlendirmeyi hedefliyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 145

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yaşayan Gatwech, burada siyahilerin temsilciliğini üstleniyor. 

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 146
Ten renginden utanmadığını söyleyen Sudanlı model, bütün dünyanın bunun farkına varmasını istediğini belirtiyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 147

Instagram’da 155 bin takipçisi bulunan Gatwech, bir gün bir taksi şoförünün kendisine tenini açtırmayı deneyebileceğini söylediğini belirterek, “Tenimin görünümüyle ilgili karşılaştığım sorulara inanamazsınız” diyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 148

Moda sektörünün tek siyahi modeli olmasa da kendisine verilen 'Karanlığın Kraliçesi' lakabını seve seve kabul ettiğini belirten Gatwech, “Siyah koyudur, siyah güzeldir, siyah altındır. Amerikan standartlarının Afrikalı ruhunuza zarar vermesine izin vermeyin” diyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 149
Gatwech, “Benim çikolata bedenim zariftir. Ayrıca savaşçı bir ulusu temsil ediyor" diyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 150

HANEEFA ADAM

Nijeryalı Haneefa Adam, açtığı Instagram hesabında Barbie’nin tesettürlü fotoğraflarını paylaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 151

İngiltere’de farmakoloji eğitimi alan 24 yaşındaki Adam, kendi yarattığı tesettürlü Barbie’nin Müslüman kızlar için rol model olmasını umuyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 152

“Benim dinimde ve kültürel kimliğimde bir bebek. Ben sadece benim gibi Müslüman kızlara başka bir seçenek sunmak istedim” dedi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 153

Haneefa Adam’ın "hijarbie" adlı  Instagram hesabının 1,7 milyon takipçisi var.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 154

Bu kadar popüler olmasına, olumlu yorumlarla karşılaşmasına rağmen, olumsuz eleştiriler de aldığını söyleyen Adam, “Müslüman kadınların örtünmesinin zorlamayla olduğunu düşünüyorlar. Ama çoğunluğumuz için öyle değil” dedi.   

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 155

Adam ayrıca, “Müslümanlar hakkındaki yanlış fikirleri düzeltmek için sosyal medyanın harika bir platform olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 156

14 aylık bebek Harlen Bodhi White, Instagram'ın yeni fenomeni haline geldi. 

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 157

187 bin takipçisi olan bebeğe markalardan teklifler yağıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 158
27 yaşındaki annesi Chelsea White’ın paylaştığı fotoğraflarıyla ünlenen, bebek modelliği de yapan Harlen Bodhi, şimdiye kadar onlarca markanın ürünlerini giydi ve reklamını yaptı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 159

Son moda kıyafetleriyle birbirinden tatlı fotoğraflarıyla beğeni toplayan Harlen Bodhi'nin takipçi sayısı ünlülerin çocuklarını katlamış durumda.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 160

Harlen Bodhi, Beyonce'nin kızı Blue Ivy ve David Beckham'ın kızı Harper Beckham'dan çok daha fazla takipçiye sahip.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 161

Instagram’ında “bebek modeli ve blogger” olarak lanse edilen Harlen Bodhi'ye en son bir markadan bir milyon dolarlık reklam teklifi geldi. 

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 162

İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan bebeğin ailesinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. 

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 163

FRAN SUAREZ

İspanya'nın Madrid şehrinde bir hastanede hemşire olarak çalışan Fran Suarez sosyal medyanın en sıradışı kişiliklerinden biri haline geldi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 164

Instagram'da 60 bine yakın takipçisi olan Suarez için hayranları “dünyanın en seksi erkek hemşiresi” yorumları yapıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 165

Hemşireliğin yanı sıra modellik de yapan Suares, çalıştığı hastanenin yanı sıra spor salonundan da fotoğraflar paylaşıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 166

Şimdiye kadar Nivea for Men, Wella gibi markalara modellik yapan 27 yaşındaki erkek hemşire sosyal medya hesabından sağlıklı beslenme ve sporla ilgili tavsiyeler de veriyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 167
MALIN RYDDQVIS

Lisanslı Boeing pilotu Malin Rydqvis dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yoga pozlarını sosyal medyadan paylaşarak takipçi kazandı.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 168
Hem uçuştaki hem de yogadaki kabiliyetlerini sergileyen 29 yaşındaki İşveçli pilot, dünyanın farklı yerlerine gittiğinde dikkat çekici yoga hareketleriyle poz veriyor ve bunları sosyal medyada paylaşıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 169
Hırvat asıllı Rydqvis, Mallorca ve Tenerife gibi yerlerde etkileyici manzaraya karşı yoga yapıyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 170
Rydqvis, 2008 yılında snowboard yaparken kaza geçirdikten sonra sırt ağrısı çekmeye başlayınca yoga yapmaya başladığını söyledi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 171
“Her şeyi denedim ama tek işe yarayan şey yoga oldu” diyen Rydqvis, “Bana kendimi daha iyi anlamam ve başkalarına karşı daha iyi biri olmam için yardım ediyor” dedi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 172
Instagram’da flymeyoga adıyla fotoğraflarını yayınlayan Rydqvis’in kısa sürede 150 bine yakın takipçisi oldu.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 173
ARNA YR. JONDOTTIR

İzlanda’nın güzellik kraliçesi Arna Yr Jonsdottir, Las Vegas’ta Miss Grand International güzellik yarışmasını düzenleyen kurul tarafından kilolu bulunan ve acilen diyete girmesi istenen 20 yaşındaki kraliçe, bu isteği reddetti.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 174
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te yaşayan eski jimnatistikçi Jonsdottir karar sonrası şöyle konuştu: “Evet omuzlarım biraz daha büyük olabilir çünkü ben İzlanda’da milli takımda bulunan bir atletim ve bununla gurur duyuyorum.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 175
Ama yarışmanın sahibi kilo vermemi istiyor ve beni olduğum gibi kabul etmiyorsa benim ilk 10’da olmamı da hak etmiyor demektir”
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 176
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri sayılan Miss Grand International’dan ayrılan Jonsdottir, yarışma kurulunu reddeden tavrıyla sosyal medyada fenomen haline geldi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 177
SIMON HOOPER

Simon Hooper 4 kız babası olmanın eğlenceli ve zorlu yanlarını sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen oldu.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 178
4 kız babası Hooper'ın 9 ve 6 yaşında iki kızı, 10 aylık da ikiz kızları var.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 179
‘Aile olmak çok zor, bu nedenle işin eğlenceli yanını paylaşmak istedim’ diyen Hooper’ın eğlenceli dünyası sosyal medya kullanıcılarını epey güldürüyor.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 180

AVERAGE ROB

Average Rob adlı kullanıcı kendini ünlülerin fotoğraflarının yanına "photoshop'layıp Instagram sayfasında paylaşıyor. Bu sayede şöhrete de ulaşan Rob'un amacı ünlülerle arkadaş olduğunu gösterip "hava atmak" değil, hem eğlenmek hem de takipçilerini eğlendirmek.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 181
KHOUDIA DIOP

Afrika’nın en ünlü modeli Khoudia Diop, çocukken aşağılanmasına yol açan simsiyah teni sayesinde “Melanin Tanrıçası” olarak ünlendi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 182
Yaklaşık 400 bin takipçiye sahip olan Senegalli 19 yaşaındaki Diop, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, “Yetişme çağında tenimin rengi nedeniyle çok ağlatıldım” dedi.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 183
New York’ta yaşayan Diop, “Büyüdükten sonra bu kabalıklarla yüzleştim. Bir yetişkin olarak her gün kendimi daha fazla sevmeyi ve olumsuz insanları dikkate almamayı öğrendim. Farklı olacak kadar şanslıysanız bunu hiçbir zaman değiştirmeyin” şeklinde konuştu.
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 184

DAN BILZERIAN

Yaklaşık 30 milyon takipçisiyle Instagram'ın Kralı olarak tanınan Dan Bilzerian'ın, sosyal medyada paylaştığı ve lüks yaşamını gözler önüne seren fotoğraflarla büyük bir fenomen haline geldi.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 185
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 186

DARRYLL JONES

Tam bir Star Wars hayranı olan Darryll Jones, bu hayranlığını yansıttığı fotoğraflarıyla Instagram’ın en çok takip edilen hesaplarından birine sahip omayı başardı.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 187

Star Wars karakteri stormtrooper şeklindeki oyuncağın çeşitli maceralar yaşarken çektiği fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Jones’un 108 bin takipçisi var.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 188

Mini Star Wars trooper’ı kah gitar çalıyor, kah bisiklete biniyor... Bazense paletleriyle deniz girmeye hazırlanıyor.

Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 189
Yeni fenomen görme engelli kedi Moet (Instagram'ın sıra dışı fenomenleri) - 190

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