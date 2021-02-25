Yeni iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ın mücevherlerini satmaya çalışıyor

Kim Kardashian’ın boşanma davası açtığı rap şarkıcısı eşi Kanye West’in eşi için daha önce almış olduğu tüm müceverleri satmaya çalıştığı öne sürüldü. The Sun gazetesinin haberine göre 43 yaşındaki şarkıcı, mücevherleri satmak için iki mücevher mağazasını ziyaret etti.