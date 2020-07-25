Yeni kraliyet kitabı: Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlıktan gitti

ASIL SORUN KARDEŞLERDE

Ama durumun pek de öyle "iki gelinin anlaşamamasından" kaynaklanmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Gerilim William ile Harry arasındaydı aslında. O süreçte William'ın, kardeşini evlilik için acele etmemesi konusunda uyardığı ve Harry'nin de bundan hoşlanmadığı haberleri basına yansıdı. Bu işin sonu da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve oğlu Archie'yi de alıp ABD'ye yerleşmesine kadar uzandı.