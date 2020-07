Yeni kraliyet kitabı: Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlıktan gitti

BÜYÜK KARDEŞ İLE EŞİNİ KISKANDILAR

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta Prens Harry ve Meghan Markle'ın, aileden ayrılık kararını Prens William ile Kate Middleton'ın hep ön planda olmasını kıskandıkları için aldığı ileri sürüldü.