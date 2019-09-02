'Yeni Papa' Jude Law Venedik'te ayakta alkışlandı
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Jude Law, yeni dizisi The New Pope’un (Yeni Papa) 76. Venedik Film Festivali kapsamında yapılan galasında kırmızı halının en dikkat çeken ismi oldu. Dizinin gösterimi sonrası oyuncu kadrosu ayakta alkışlandı.
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Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jude Law, yeni dizisi The New Pope’un (Yeni Papa) 76. Venedik Film Festivali’nde yapılan galasına katıldı.
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46 yaşındaki aktör, Venedik’teki Sala Grande’de yapılan galada siyah takım elbisesi ve güneş gözlüğüyle kırmızı halı pozu verdi.
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Kırmızı halıdaki bir diğer yıldız isim de dizinin usta oyuncusu John Malkovich’ti.
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Dizinin oyuncuları Silvio Orlando, Ludivine Sagnier, Cécile de France ve Javier Cámara ile yönetmen Paolo Sorrentino, başrol oyuncuları Jude Law ve John Malkovich ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti.
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The Young Pope (Genç Papa) dizisinin devamı olarak ancak yeni bir kadroyla çekilen ve 2020’de HBO kanalında yayınlanacak olan dizi, Venedik galasında ayakta alkışlandı.