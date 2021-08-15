Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf

Sosyal medyada "Benim, erkek arkadaşımı çektim fotoğraf ve onun beni çektiği fotoğraf" başlığıyla eğlenceli kareler paylaşılıyor.

Kadınların fotoğraf çekerken daha dikkatli ve özenli davrandığı görülürken, erkekler kadraj veya poza o kadar dikkat etmiyor ya da biraz da işin mizah kısmına bakıyor.