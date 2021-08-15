Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf

Hatıra fotoğraflarında kadın ve erkek bakış açısı arasındaki fark bazen çok net görülebiliyor. Dikkat ve detay konusunda kadınların erkeklerden oldukça önde olduğu düşünülürken, sosyal medyada başlayan yeni akım, bu iddiayı haklı çıkarıyor. Erkek arkadaşlarının fotoğraflarını başarıyla çekerken sıra kendilerine geldiğinde hayal kırıklığına uğrayan kadınlar, sosyal medyada eğlendiren bir akım başlattı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf!

15.08.2021 - 12:30

Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 1

Sosyal medyada "Benim, erkek arkadaşımı çektim fotoğraf ve onun beni çektiği fotoğraf" başlığıyla eğlenceli kareler paylaşılıyor.

Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 2
Kadınların fotoğraf çekerken daha dikkatli ve özenli davrandığı görülürken, erkekler kadraj veya poza o kadar dikkat etmiyor ya da biraz da işin mizah kısmına bakıyor.
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 3
İşte anı ölümsüzleştirmek isterken ortaya çıkan eğlenceli fotoğraflar...
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 4
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 5
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 6
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 7
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 8
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 9
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 10
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 11
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 12
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 13
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 14
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 15
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 16
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 17
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 18
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 19
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 20
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 21
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 22
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 23
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 24
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 25
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 26
Yeni sosyal medya akımı: Erkek arkadaşımın çektiği ve benim çektiğim fotoğraf - 27

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