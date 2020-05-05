Yeni Titanic gemisi 2022’de tamamlanacak

Oscar’lı Titanic filmine ilham veren ünlü geminin 2013’te yapımına başlanacağı duyurulan yeniden inşası için bitiş tarihi 2022’ye uzadı. Titanic II adı verilen gemi, 2400 yolcu kapasiteli olacak.

ntv.com.tr 05.05.2020 - 08:52 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:00

Oscar’lı Titanic filmine konu olan ünlü geminin yeniden inşası tamamlanamadı. İnşa projesinin, Avustralyalı maden milyarderi Clive Palmer'ın şirketi Blue Star Line tarafından ilk olarak 2013 yılında açıklanmasından bu yana epey zaman geçmiş olsa da görünen o ki bekleme süresi daha da uzayacak.

TITANIC FİLMİNİN KAMERA ARKASI

The Mirror gazetesinin haberine göre, gemi için halihazırda çeşitli modeller ve testler yapılırken, bazı finansal anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman girişim durdu.

Kesin tarih henüz teyit edilmemiş olsa da projenin lansmanının 2022’de yapılması öngörülüyor.  

Gemiyi inşa eden şirket, resmi Facebook hesabını @OfficialTitanicII adıyla güncelledi. Şirket, takipçilerine, “Titanic II hakkında bu yıl biraz daha fazla duyuru yapacağız. Daha fazla ayrıntı için bizi izlemeye devam edin” mesajı verdi.
Projenin sahibi olan milyarder, 2020’ye girerken verdiği yeni yıl mesajında gemiye atıfta bulunarak, “2020'de birlikte mükemmel şeyler başarmayı dört gözle bekliyorum” demişti.

Titanic II adlı yeni gemiye ilham veren orijinal gemi, 1912’de Southampton ile New York arasındaki seyahatte buzdağına çarparak batmıştı. Yeni Titanic, eskisinin bir replikası olsa da içinde çok daha fazla güvenlik önlemi ve teknolojik özellik barındıracak. Geminin yaklaşık 2400 yolcu ve 900 gemi mürettebatı kapasiteli olması bekleniyor.

11 OSCAR KAZANDI

Titanic’in batma hikayesinden ilham alan, James Cameron imzalı, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerde yer aldığı Titanic filmi, 1998 Oscar’ına 14 dalda aday gösterilip 11 ödül kazanmıştı.

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