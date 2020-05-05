Yeni Titanic gemisi 2022’de tamamlanacak

ntv.com.tr 05.05.2020 - 08:52 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 09:00
Oscar’lı Titanic filmine konu olan ünlü geminin yeniden inşası tamamlanamadı. İnşa projesinin, Avustralyalı maden milyarderi Clive Palmer'ın şirketi Blue Star Line tarafından ilk olarak 2013 yılında açıklanmasından bu yana epey zaman geçmiş olsa da görünen o ki bekleme süresi daha da uzayacak.
The Mirror gazetesinin haberine göre, gemi için halihazırda çeşitli modeller ve testler yapılırken, bazı finansal anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman girişim durdu.
Kesin tarih henüz teyit edilmemiş olsa da projenin lansmanının 2022’de yapılması öngörülüyor.
Titanic II adlı yeni gemiye ilham veren orijinal gemi, 1912’de Southampton ile New York arasındaki seyahatte buzdağına çarparak batmıştı. Yeni Titanic, eskisinin bir replikası olsa da içinde çok daha fazla güvenlik önlemi ve teknolojik özellik barındıracak. Geminin yaklaşık 2400 yolcu ve 900 gemi mürettebatı kapasiteli olması bekleniyor.
11 OSCAR KAZANDI
Titanic’in batma hikayesinden ilham alan, James Cameron imzalı, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerde yer aldığı Titanic filmi, 1998 Oscar’ına 14 dalda aday gösterilip 11 ödül kazanmıştı.