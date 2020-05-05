Yeni Titanic gemisi 2022’de tamamlanacak

Oscar’lı Titanic filmine konu olan ünlü geminin yeniden inşası tamamlanamadı. İnşa projesinin, Avustralyalı maden milyarderi Clive Palmer'ın şirketi Blue Star Line tarafından ilk olarak 2013 yılında açıklanmasından bu yana epey zaman geçmiş olsa da görünen o ki bekleme süresi daha da uzayacak.

TITANIC FİLMİNİN KAMERA ARKASI