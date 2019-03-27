Yeni ve eski Hababam Sınıfı oyuncuları bir arada

Hababam Sınıfı Müzesi'ndeki basın toplantısına filmin oyuncularından Altan Erkekli, Yusuf Çim, Özge Özacar, Sami Aksu ve Giray Altınok'un yanı sıra 1975'te çekilen, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan Hababam Sınıfı filminin oyuncuları Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Ergun Sözen katıldı.

Başrol oyuncularından Altan Erkekli filmin 5 Nisan'da vizyona gireceğini hatırlatarak, "Hababam Sınıfı’nı izleyerek büyüdük hepimiz, hala Türkçe konuşulan ülkelerde insanlar bu filmi izliyorlar. Biz de bugün o filmde oynayan çok değerli insanlarla birlikteyiz." dedi.

Hababam Sınıfı Yeniden filminin eski filmin 2019 yılına bir uyarlaması olduğunu belirten Erkekli, filmde bugünün gençlerinin yaşadığı okul ve öğrencilik hayatını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Erkekli, tüm oyuncuların 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, "Ülkemizde ve dünyada tiyatroya emek veren, tiyatro için düşünen, çalışan, şu anda yaşayan ve kaybettiğimiz bütün sanatçıların Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Film oyuncularından Özge Özacar, küçüklüğünde izleyerek büyüdüğü bir filmin yeniden çekilmesinde rol almaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Keyifle, sıkılmadan, tekrar tekrar izlediğimiz ve bizden 50 yıl sonra da bizim çocuklarımızın aynı keyifle izleyeceği bir filmdi Hababam Sınıfı. Ben de bu kadar yetenekli, güzel insanla aynı filmde rol almak da kendi adıma benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yusuf Çim ise Türk sinemasının kült bir eserini bugüne uyarlayarak yansıtmaya çalıştıklarını kaydederek, ilk Hababam Sınıfı'nın oyuncularıyla beraber olmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.