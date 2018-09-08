Yeni Victoria’s Secret meleği Winnie Harlow

2014 yılında katıldığı America's Next Top Model yarışmasıyla ünlenen Harlow, bugüne dek pek çok dergiye kapak pozu verdi; Desigual, Diesel ve Swarovski gibi markaların reklam yüzü oldu.

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Ciltte bir pigment hastalığı olan vitiligodan dolayı cildinde beyazlıklar olan ünlü model, hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada “Ben sadece bir insanım; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti.