Yeni Victoria’s Secret meleği Winnie Harlow
ntv.com.tr
Victoria’s Secret’ın merakla beklenen yeni yıl defilesinin yeni modelleri belirlendi. Büyük defilede bu defa podyumda 'vitiligolu' bedeniyle ünlenen model Winnie Harlow da yürüyecek.
-
1
Winnie Harlow, melek kanatlarını takıyor.
-
2
24 yaşındaki Kanadalı model, kasım ayında yapılacak olan Victoria’s Secret defilesinde podyumda yürüyecek.
-
3Vitiligolu model olarak ünlenen Harlow, hastalığını avantaja çevirerek moda dünyasında hem yer edindi hem de güzellik standartlarının değişimine katkı sağladı.
-
4Harlow her fırsatta "Bana vitiligolu demekten vazgeçin. Ben bir modelim" diyor.
-
52014 yılında katıldığı America's Next Top Model yarışmasıyla ünlenen Harlow, bugüne dek pek çok dergiye kapak pozu verdi; Desigual, Diesel ve Swarovski gibi markaların reklam yüzü oldu.
-
6Ciltte bir pigment hastalığı olan vitiligodan dolayı cildinde beyazlıklar olan ünlü model, hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada “Ben sadece bir insanım; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti.