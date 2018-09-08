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Yeni Victoria’s Secret meleği Winnie Harlow

ntv.com.tr

Victoria’s Secret’ın merakla beklenen yeni yıl defilesinin yeni modelleri belirlendi. Büyük defilede bu defa podyumda 'vitiligolu' bedeniyle ünlenen model Winnie Harlow da yürüyecek.

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    Winnie Harlow, melek kanatlarını takıyor.

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    24 yaşındaki Kanadalı model, kasım ayında yapılacak olan Victoria’s Secret defilesinde podyumda yürüyecek.

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    Vitiligolu model olarak ünlenen Harlow, hastalığını avantaja çevirerek moda dünyasında hem yer edindi hem de güzellik standartlarının değişimine katkı sağladı.
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    Harlow her fırsatta "Bana vitiligolu demekten vazgeçin. Ben bir modelim" diyor.
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    2014 yılında katıldığı America's Next Top Model yarışmasıyla ünlenen Harlow, bugüne dek pek çok dergiye kapak pozu verdi; Desigual, Diesel ve Swarovski gibi markaların reklam yüzü oldu.
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    Ciltte bir pigment hastalığı olan vitiligodan dolayı cildinde beyazlıklar olan ünlü model, hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada “Ben sadece bir insanım; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti.
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