Yeni yılda hayatları değişti. 2026'nın ilk aylarında anne baba olan 5 ünlü

"Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022'de Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybetmişti.

Ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini açıklayan Kökenli, "Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım" demişti.

Bir süredir gözlerden uzak olan Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, yaşadığı kayıptan aylar sonra anne olduğunu müjdeledi.

Bir kız bebek dünyaya getiren ve bebeğinin adını açıklamayan Ege Kökenli, mutluluğunu "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Her şey için şükürler olsun. Sonunda kızımız evimizde" diye duyurdu.