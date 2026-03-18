Yeni yılda hayatları değişti. 2026'nın ilk aylarında anne baba olan 5 ünlü
18.03.2026 12:12
NTV - Haber Merkezi
2026 yılı bazı ünlüler için müjdelerle başladı. Yeni yılın ilk aylarında bebeklerine kavuşarak büyük mutluluk yaşayan ünlü isimlerin çoğu bu duyguyu ilk kez tattı.
2026 senesi, magazin dünyasının bazı isimleri için yepyeni bir heyecanla başladı. Bebek sahibi olan ünlülerden kimi bu duyguyu ilk kez tattı kimi de ailesini genişletmenin mutluluğunu yaşadı. İşte anne baba olan ünlülerin sosyal medya paylaşımları ve bebeklerine verdikleri isimler...
EGE KÖKENLİ
"Aykut Enişte", "Güneşin Kızları", "Duy Beni" ve "Paranoya" gibi yapımlarla tanınan Ege Kökenli, 2022'de Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, hamileliğinin 22'nci haftasında bebeğini kaybetmişti.
Ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybettiğini açıklayan Kökenli, "Bu süreçte hayatımın en büyük sevgisiyle ve en derin acısıyla tanıştım" demişti.
Bir süredir gözlerden uzak olan Ege Kökenli'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, yaşadığı kayıptan aylar sonra anne olduğunu müjdeledi.
Bir kız bebek dünyaya getiren ve bebeğinin adını açıklamayan Ege Kökenli, mutluluğunu "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Her şey için şükürler olsun. Sonunda kızımız evimizde" diye duyurdu.
BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY
Bir döneme damga vuran “Seksenler” dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, 2015 yılında dünyaevine girmişti.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, 26 Şubat'ta ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir kızları olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, bebeklerine Karya adını verdi.
Şimdilerde Müjdat Gezen imzalı "Gırgıriye" müzikalinde rol almaya hazırlanan Ceyhun Fersoy, baba olduktan sonraki röportajında "Tarifi imkansız. Prova bitiyor, koşarak evime gidiyorum ve onu görmek istiyorum. Kızım bereketiyle doğdu, arka arkaya iş teklifleri geliyor" demişti.
BESTEMSU ÖZDEMİR
Son olarak "İnci Taneleri" adlı dizide rol alan Bestemsu Özdemir, Ağustos 2025'te bir süredir aşk yaşadığı eski basketbolcu Ersin Görkem ile nikah masasına oturmuştu.
O dönem bebek beklediği iddialarıyla ilgili “Bunları düğünden sonra doya doya konuşmak istiyoruz. Ersin hayatımda verdiğim en doğru karar” diye konuşan Bestemsu Özdemir, 11 Ocak'ta ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.
Oğluna Sarp Marco adını veren ünlü oyuncu, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Bestemsu Özdemir, zaman zaman minik oğluyla verdiği pozları takipçileriyle de paylaşıyor.
VİLDAN ATASEVER-MEHMET ERDEM
"İki Genç Kız", "Kader", "Kadın İsterse" gibi birçok projede rol alan Vildan Atasever, 2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile dünyaevine girmişti.
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten kısa bir süre önce anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. 26 Ocak'ta oğullarını kucaklarına alan ünlü çift, bebeklerine Ali Kemal adını verdi.
Baba olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini belirten Mehmet Erdem, “İçimde sürekli bit taraf gülüyor. Normalde kendimiz için yaşayıp hayata devam ediyorduk. Şimdi çok daha büyük bir amacımız, sorumluluğumuz ve aşırı sevgimiz var” ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, oğlunun ismiyle ilgili de hem Ali hem Kemal ismini çok sevdiklerini ve vazgeçemeyince ikisini de koyduklarını belirtti.
MURAT ÜNALMIŞ
"Gülcemal", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Murat Ünalmış, 2023 yılında Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu. Özel hayatını gözlerden uzak tutan ünlü oyuncu, 2024'te ilk kez baba olmuştu.
Oğluna Selim Baran adını veren Murat Ünalmış, 2026’nın ilk gününde ikinci kez baba olduğunu müjdeledi. Mutlu aile fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ve ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan ünlü ismin oğluna Toprak adını verdiği ortaya çıktı.