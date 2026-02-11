Yeni Zelanda'dan başladı, Şanlıurfa'ya kadar geldi. Günde 120 kilometre yol gidiyor

Ceylanpınarlı vatandaşların yoğun ilgisi ve çay ikramlarıyla karşılanan Mattias Traballano, yolculuğuna dair samimi açıklamalar yaptı. Farklı kültürleri tanımak için yola düştüğünü söyleyen gezgin, "Türkiye sınırından girdiğim andan itibaren insanların sıcakkanlılığı beni çok etkiledi. Bölgenin tarihi derinliği ve doğası bisikletle gezmek için harika bir atmosfere sahip" dedi.

Traballano, kıtaları aşan yolculuğunda Asya ve Uzak Doğu'nun ardından Orta Doğu'yu gezdi. Gezgin, Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı Türkiye'de Mezopotamya'nın tarihi dokusuna hayran kaldığını dile getirdi.

İtalyan gezgin, hava şartlarına ve yol durumuna göre günde ortalama 80 ila 120 kilometre yol kat ediyor. Gezginin önümüzdeki günlerde ise Gaziantep'e ulaşması bekleniyor.