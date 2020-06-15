Yeniden moda olan 90'lar trendleri

Moda da tıpkı tarih gibi tekerrürden ibaret. Bir dönemin yok olan moda alışkanlıkları, ufak farklılıklarla yeniden gündeme gelip günün modası haline gelebiliyor. İşte 1990'lı yıllarda hayatımızda olan, 2000'lerde demode gözüyle bakılan ancak günümüzde yeniden moda haline gelen alışkanlıklar... (Solda fotoğraflar 90'lar, sağdaki fotoğraflar günümüz)
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