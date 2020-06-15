Yeniden moda olan 90'lar trendleri

Moda da tıpkı tarih gibi tekerrürden ibaret. Bir dönemin yok olan moda alışkanlıkları, ufak farklılıklarla yeniden gündeme gelip günün modası haline gelebiliyor. İşte 1990'lı yıllarda hayatımızda olan, 2000'lerde demode gözüyle bakılan ancak günümüzde yeniden moda haline gelen alışkanlıklar... (Solda fotoğraflar 90'lar, sağdaki fotoğraflar günümüz)

15.06.2020 - 07:21

Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 1
Neon renkler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 2
Saç bantları ve taçlar
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 3
Mini şortlar
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 4
Kısa üstler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 5
Sütyen üstler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 6
Deri kıyafetler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 7
Bol paça pantolonlar
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 8
Atlet üstler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 9
Maksi etekler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 10
Tasma kolyeler
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 11
Ekose
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 12
Kova şapkalar
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 13
Püskül
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 14
Kuştüyü
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 15
Geniş kemer
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 16
Fırfır
Yeniden moda olan 90'lar trendleri - 17
Mavi göz farı

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