Yeşil çay tüketmek hangi durumlarda zararlı? Faydalarıyla biliniyordu
Yeşil çay, sağlığa birçok faydasıyla biliniyor. Ancak uzmanlar, bazı besinler ve ilaçlarla etkileşime girebileceğini ve emilimini engelleyebileceğini belirtiyor. Özellikle demir, B vitamini takviyeleri ve kan sulandırıcılar söz konusu olduğunda dikkatli olunması gerekiyor.
Yeşil çay, epigallokateşin gallat (EGCG) adı verilen güçlü bir antioksidan içeriyor ve kalp sağlığından kilo yönetimine kadar birçok alanda fayda sağlıyor. Ancak bazı bileşiklerle birlikte alındığında, vücudun ilaçları ve besinleri işlemesini etkileyebiliyor. Uzmanlar, olası etkileşimlerden kaçınmak ve ilaçların etkinliğini korumak için doğru zamanlamayı belirlemede sağlık uzmanlarına danışılması gerektiğini vurguluyor.