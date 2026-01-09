Yeşilçam oyuncusuydu, şimdi simit satarak geçiniyor

Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Katıoğlu, "Tiyatronun ‘t'sini bilmiyordum. Kadıköy Altı Yol'un üst tarafında, Moda'da bir tiyatroya gittim. Ferhan Şensoy'un oyunuydu, o gün tiyatrocu olmaya karar verdim" dedi.

Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Katıoğlu, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle uğraştım, kalp krizi geçirdim. İlaçlara bağlı olarak yaşıyorum. Diksiyonum bozuldu ama düzeltmeye çalışıyorum.''