Yeşilçam oyuncusuydu, şimdi simit satarak geçiniyor
09.01.2026 11:34
İHA
Yeşilçam döneminde çeşitli projelerde yer alan oyuncu Bülent Katıoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle mesleği bıraktı.
Gaziantep'ten İstanbul'a uzanan hayat yolculuğunda küçük yaşlarda sinema sektörüne adım atan Katıoğlu, tiyatro ve dizilerde de yer aldı.
Daha önce yapımcılık da yapan eski oyuncu, geçirdiği sağlık sorunları sonrası mesleğine devam edemedi. Dostlarının yardımıyla küçük bir iş yeri açarak simit satmaya başladı.
Gaziantep doğumlu olduğunu ancak çocukluğunun İstanbul'da geçtiğini anlatan Katıoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde yapımda rol aldığını ifade etti.
Tiyatro ile tanışmasının mahalle esnafının yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getiren Katıoğlu, "Tiyatronun ‘t'sini bilmiyordum. Kadıköy Altı Yol'un üst tarafında, Moda'da bir tiyatroya gittim. Ferhan Şensoy'un oyunuydu, o gün tiyatrocu olmaya karar verdim" dedi.
Son üç yılda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Katıoğlu, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Beynime pıhtı attı, bağırsak kanseriyle uğraştım, kalp krizi geçirdim. İlaçlara bağlı olarak yaşıyorum. Diksiyonum bozuldu ama düzeltmeye çalışıyorum.''