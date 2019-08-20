Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun şimdiki hayatı
Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı olarak tanımlanan Gülşen Bubikoğlu bir süredir ABD'de yaşıyor. Hayranlarını sosyal medyadan bilgilendiren Bubikoğlu şu sıralar torunlarıyla vakit geçiyor.
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Türk sinemasının 'altın çağına' damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.
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Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.
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ABD'de bir süredir sakin bir yaşam sürdüren Bubikoğlu, şu sıralar torunlarıyla ilgileniyor.
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Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan 64 yaşındaki Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında kalıyor.
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Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da , yoruldum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda..Sağlıklı olalım yeter" mesajını yazdı.