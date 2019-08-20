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Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun şimdiki hayatı

Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı olarak tanımlanan Gülşen Bubikoğlu bir süredir ABD'de yaşıyor. Hayranlarını sosyal medyadan bilgilendiren Bubikoğlu şu sıralar torunlarıyla vakit geçiyor.

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    Türk sinemasının 'altın çağına' damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, uzun süredir kameraların uzağında sakin bir hayat sürüyor.

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    Aynı zamanda iyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.


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    ABD'de bir süredir sakin bir yaşam sürdüren Bubikoğlu, şu sıralar torunlarıyla ilgileniyor.


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    Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile evli olan 64 yaşındaki Bubikoğlu, bir süredir ABD'de yaşayan kızı Zeynep'in yanında kalıyor.

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    Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu "Uzun zamandır canım torunum Mavi'm ile ilgileniyorum. Arada geziyoruz da , yoruldum tabii biraz. Yaşlanıyoruz ne var bunda..Sağlıklı olalım yeter" mesajını yazdı.
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