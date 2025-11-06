Yeşilçam yıldızlarının ünlü çocukları: "Kurabiyem" notuyla paylaştı
Usta oyuncu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine Yeşilçam filmlerinde rol alan ünlülerin çocukları da merak edildi.
Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Usta isim, paylaşımına "Kurabiyem" notunu düştü. Anne kızın fotoğrafı büyük ilgi gördü.
İşte Yeşilçam oyuncularının kendileri gibi ünlü olan çocukları...
FİLİZ AKIN-İLKER İNANOĞLU
2025 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, kendisi gibi oyuncu.
Çocukluk yıllarından bu yana birçok projede rol alan İlker İnanoğlu, Yeşilçam'ın Yumurcak'ı olarak da tanınıyor.
HÜLYA KOÇYİĞİT-GÜLŞAH ALKOÇLAR
Bir diğer Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar da çocukluk yıllarında "Güllüşah" olarak şöhreti yakaladı. Ancak ünlü isim, evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.
ALİ ŞEN-ŞENER ŞEN
"Süt Kardeşler", "Yılanların Öcü", "İnek Şaban" ve "Zübük"ün arasında bulunduğu birçok filmde rol alan Ali Şen'in oğlu Şener Şen de babasının izinden gitti.
OYA AYDOĞAN-GURUR AYDOĞAN
Kariyeri boyunca 51 sinema filmi ve 13 televizyon dizisinde rol alan Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan da modellik ve oyunculuk yapıyor.
CÜNEYT ARKIN-MURAT ARKIN
Türkiye'nin efsane sanatçılarından biri olan ve 2022 yılında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol aldı. Usta isme çok benzeyen oğlu Murat Arkın da oyunculuğu seçti.
KEMAL SUNAL-ALİ SUNAL
Yeşilçam'da birçok filmde rol alan ve güldürürken düşündüren Kemal Sunal'ın Gül Sunal ile evliliğinden Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu. Ali Sunal da 2000 yılında kaybettiği babası gibi oyuncu oldu.
TARIK AKAN-BARIŞ ZEKİ ÜREGÜL
Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül de bir dönem oyunculuk yapsa da uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.