Yeşilçam'ın domates güzeli 7 yıl önce aramızdan ayrıldı
22.01.2026 15:30
AA
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşen Gruda'nın vefatının üzerinden 7 yıl geçti.
SANATIN İÇİNE DOĞDU
1944'te İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarını tiyatrocu olan annesinin sahne arkasında geçirdi. Makinist olan babasının vefatının ardından eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan sanatçı, çalışma hayatına atıldı. Sanatçı, oyunculuğa ilk adımını 1962'de "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde, hizmetçi rolüyle Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda attı. 1965'te tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi ve çiftin Elvan ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
DOMATES GÜZELİ
Ayşen Gruda, 1977'de bir televizyon skecinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bu rolün ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başlayan sanatçı, Yeşilçam'ın az sayıdaki kadın komedyeni arasında yer aldı.
74 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Hababam Sınıfı, Çiçek Abbas gibi sayısız filmin ardından televizyona geçildiği dönemde de üretkenliğini kaybetmedi. Televizyon dizilerinden "Kaygısızlar", "İbret-i Alem", "Peri Masalı", "Cennet Mahallesi" ve "İki Aile" adlı yapımların kadrosunda yer aldı.
Ayşen Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 2012'de İstanbul Film Festivali'nde "Onur Ödülü", 2015'te ise "52. Uluslararası Antalya Film Festivali"nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı.
Gruda, 23 Ocak 2019'da 74 yaşındayken hayata veda etti, cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
“ANNEM ÇOK SAMİMİYDİ”
Kızı Elvan Gruda, annesinin rol aldığı Yeşilçam filmlerindeki başarısının en önemli nedeninin samimiyet olduğunu vurgulayarak “Türkiye'de her kesimden ailenin bir ferdi gibiydi onlar. Titizdi, çok disiplinliydi, çok okurdu, gündemi iyi takip ederdi. Bunu sinemada da devam ettirdi. Sürekli kendini geliştirmeye odaklıydı.” açıklamalarında bulundu.