Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş'e veda. Son yolculuğuna uğurlandı
04.02.2026 16:05
Son Güncelleme: 04.02.2026 16:57
NTV - Haber Merkezi
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kökeş'in cenaze töreninde konuşan Nur Sürer, vefasızlığa dikkat çekerek tepki gösterdi.
Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan ve Battal Gazi filmlerinden canlandırdığı "Zıp Zıp" karakteriyle tanınan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025’te nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Günlerce yoğun bakımda kalan 82 yaşındaki Kökeş, 2 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Necdet Kökeş için ilk tören Taksim Atlas Sineması’nda düzenlendi. Anma törenine aralarında Nur Sürer, Bülent Bilgiç ve Süha Uygur gibi isimlerin de bulunduğu Kökeş'in meslektaşları katıldı.
"YAZIKLAR OLSUN!"
Necdet Kökeş için yapılan anma töreninde konuşan Nur Sürer, Yeşilçam emektarlarının vefasızlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.
“Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Gördüğüm kadarıyla kimse yok" diyen usta oyuncu, "Onlar 250-300 filmde oynadıysa Necdet gibi arkadaşlar 1500 filmde oynamıştır. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.
AYAZAĞA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Necdet Kökeş'in cenazesi, öğle namazına müteakip Taksim Camii'nde kılınacan cenaze namazının ardından Sarıyer'deki Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.
YÜZLERCE FİLMDE BOY GÖSTERDİ
1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.
1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.