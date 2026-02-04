Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş'e veda. Son yolculuğuna uğurlandı

Necdet Kökeş için yapılan anma töreninde konuşan Nur Sürer, Yeşilçam emektarlarının vefasızlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

“Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Gördüğüm kadarıyla kimse yok" diyen usta oyuncu, "Onlar 250-300 filmde oynadıysa Necdet gibi arkadaşlar 1500 filmde oynamıştır. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.