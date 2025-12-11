Yeşilçam'ın gülen yüzü Adile Naşit'in hafızalara kazınan rolleri
Türk sinemasının efsane oyuncularından Adile Naşit'in vefatının üzerinden 38 yıl geçti. İşte ölüm yıl dönümünde Naşit'in unutulmayan rolleri...
Yeşilçam'da kahkahasıyla hafızalara kazınan “anne” denildiğinde ilk akla gelen Adile Naşit aramızdan ayrılalı 38 yıl oldu. 11 Aralık 1987 yılında 57 yaşındayken hayatını kaybeden Adile Naşit'in vefatının 38'inci yılında unutulmayan rolleri…
HABABAM SINIFI FİLMLERİ
Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmlerinde okulun şefkatli hademesi Hafize Ana'yı canlandıran Adile Naşit, bu rolüyle akıllarda yer etti. Hababam sınıfı öğrencilerini koruyup kollayan Hafize Ana, kahkahasıyla da ikon haline geldi.
NEŞELİ GÜNLER
Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrolleri paylaştığı, 1978 yapımı Neşeli Günler filmi; turşu suyu nedeniyle ayrılan çiftin yeniden bir araya gelişini anlatıyor.
"Turşu limonla mı sirkeyle mi yapılır?" sorusuyla akıllarda kalan filmde Saadet'i oynayan Adile Naşit'in "Sirke" repliği dillere pelesenk oldu.
İŞTE HAYAT
Atıf Yılmaz imzalı "İşte Hayat" filminde Hülya Koçyiğit ve Uğur Dündar ile rol alan Adile Naşit, bu projede hayat verdiği "Makbule" karakteriyle 1976'da Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görüldü.
KİBAR FEYZO
Senaryosunu İhsan Yüce'nin kaleme aldığı “Kibar Feyzo” filminde; Adile Naşit, Kemal Sunal, Müjde Ar ve Şener Şen ile başrolleri paylaştı.
Köyde sevdiği kadınla evlenmek isteyen Feyzo'nun başlık parası toplamak isterken yaşadıklarını anlatan filmde; Adile Naşit, Feyzo'nun annesine hayat verdi.
AH NEREDE
Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği "Ah Nerede"de Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan ile rol alan Adile Naşit, filmde mahallenin evde kalmış kızı Huriye'ye hayat verdi. Naşit'in hayat verdiği Huriye, aşık olduğu Ferit'i nikah masasına oturtmayı başarsa da muradına eremedi.
SÜT KARDEŞLER
Şener Şen ve Kemal Sunal'ın başrolleri paylaşığı filmde evin halası Melek olarak karşımıza çıkan Adile Naşit'in dev gulyabani ile karşılaştığı anlar, unutulmaz sahneler arasında yer alıyor.