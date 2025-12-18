Yeşilçam’ın kötü adamı Coşkun Göğen neden dizilerde oynamadığını açıkladı
Yeşilçam'ın en çok sevilen kötü karakterlerinden "Tecavüzcü Coşkun" lakaplı Coşkun Göğen, çok sevilmesinin sebebini ve neden dizilerden rol almadığını açıkladı.
"Acemi Hırsız", "Vezir Parmağı", "Sahte Kabadayı", "Gecenin Sonu", "Kayıp Kızlar", "Tarzan Rıfkı" gibi yapımlarla tanınan ve Yeşilçam'da 500'ü aşkın filmde oynayan Coşkun Göğen, her ne kadar "kötü adam" olarak bilinse de Türk sinemasının en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.
Selen Görgüzel’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Göğen, berber dükkanında çırakken figüranlığa başladığını belirtti.
Hala çok sevilmesini değerlendiren oyuncu, "65 sene ne yaptıysam hepsinin arkasındayım. Artist olmadan önce adam olacaksın" dedi.
"UZUN SÜRE SETLERDE OLAMAM"
Emekli maaşıyla geçindiğini ve senelerdir çalıştığını belirten Göğen, "Dizilerde niye oynamıyorsun?" sorusuna cevap verdi.
"Daha önceleri eşim evde yalnız kalmasın diye tercih etmedim" diyen ünlü isim, sözlerine “Antalya'da yaşıyorum ve uzun süre setlerde olamam” şeklinde devam etti.
"KEMAL SUNAL İLE ÇALIŞMAK ZORDU"
Ardından setlerdeki anılarını da anlatan Coşkun Göğen, Kemal Sunal ile çalışmanın çok zor olduğunu belirtti. Ünlü isim, "Kemal ağabey çok rahat oynadığı için kendi yaratırdı. Bir bakarsın karşısındakinin suratına gerçekten tokat atardı" dedi.
Kadir İnanır ile çalışırken çok zorlandığını söyleyen Coşkun Göğen, "Her şeyin en güzelini yapıyordu. Profesyonel çalışıyordu, bize de kızıyordu" ifadelerini kullandı.
80 yaşındaki oyuncu, "Fatma Girik mükemmel bir insandı. Kaçak filmini çekerken pantolonum yırtıldı, o dikti sağ olsun" dedi.
"NECLA NAZIR'A SONSUZ SAYGIM VAR"
"Çalıştığın aktristler arasında en güzeli kimdi?" sorusunu da yanıtlayan ünlü isim, "Bana göre en güzeli, en kibarı Necla Nazır’dı. Ona sonsuz saygım var."
Hatta Necla Nazır ile "Batan Güneş" filminde oynarken kafamda testi kırdı. Kafam kanıyordu, Necla abla çok tedirgin oldu ama sahneyi bitirdik" dedi.