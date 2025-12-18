Yeşilçam’ın kötü adamı Coşkun Göğen neden dizilerde oynamadığını açıkladı

Ardından setlerdeki anılarını da anlatan Coşkun Göğen, Kemal Sunal ile çalışmanın çok zor olduğunu belirtti. Ünlü isim, "Kemal ağabey çok rahat oynadığı için kendi yaratırdı. Bir bakarsın karşısındakinin suratına gerçekten tokat atardı" dedi.

Kadir İnanır ile çalışırken çok zorlandığını söyleyen Coşkun Göğen, "Her şeyin en güzelini yapıyordu. Profesyonel çalışıyordu, bize de kızıyordu" ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki oyuncu, "Fatma Girik mükemmel bir insandı. Kaçak filmini çekerken pantolonum yırtıldı, o dikti sağ olsun" dedi.