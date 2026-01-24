Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi. Fatma Girik'in hafızalara kazınan rolleri
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, 2022 yılında hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden ünlü isim, kariyeri boyunca unutulmaz karakterlere hayat verdi.
Yeşilçam'da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile "dört yapraklı yonca"yı oluşturan Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de hayatını kaybetti. 79 yaşında yaşama veda eden Fatma Girik, ailesine destek olmak amacıyla adım attığı Yeşilçam'da bir stara dönüştü.
Annesiyle birlikte setlere giden ve figüranlık yapan Fatma Girik, "Leke" adlı filmle oyunculuğa adım attı. Ardından birçok yapımda rol alan Girik, "Ölüm Peşimizde" filmiyle çıkış yakaladı.
Kariyeri boyunca 180'in üzerinde projede rol alan Fatma Girik, bazı rolleriyle akıllarda yer etti. İşte ölüm yıl dönümünde Girik'in unutulmaz rolleri...
KEŞANLI ALİ DESTANI
Haldun Taner'in aynı adlı oyunundan uyarlanan 1964 yapımı Keşanlı Ali Destanı'nda Fatma Girik ve Fikret Hakan başrolleri paylaştı. "Zilha" rolüne hayat veren Girik, Atıf Yılmaz imzalı filmdeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.
BOŞ BEŞİK
Necati Cumalı’nın tiyatro oyunundan uyarlanan 1969 yapımı "Boş Beşik" filminde Fatma'yı oynayan Fatma Girik, performansıyla Adana Altın Koza Film Festivali’nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Orhan Elmas’ın yönettiği film, senelerce çocuğu olmayan yörük kızı Fatma'nın göç sırasında çocuğunu kaybetmesini konu alır. Kartalın bebeği alıp götürdüğü sahne hala akıllarda yer ediyor.
ŞOFÖR NEBAHAT
Taksi şoförü olan babasını kaybettikten sonra şoförlük yapmaya başlayan Nebahat'in hikayesini anlatan filmde başrol oynayan Fatma Girik, kılık kıyafeti ve gözüpekliliği ile tüm zamanların unutulmazları arasına girmeyi başardı.
EZO GELİN
“Ezo Gelin”de Kadir İnanır ile başrol oynayan Fatma Girik, filmdeki performansıyla bir kez daha Altın Portakal ödülüne layık görüldü.
Hatta bu Fatma Girik'in bu filmde canlandırdığı Ezo karakteri, Kemal Sunal ve ailesinin hayatına da dokundu. Ezo Sunal, seneler sonra Fatma Girik'in isim annesi olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:
"Annem ona bakarken, 'Böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da 'Ezo' olsa...' demiş Fatma Girik’e… O da bana doğumumda 'Ezo' yazılı bir künye getirmiş."
KANLI NİGAR
Memduh Ün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve Cihanyandı Kanlı Nigar’ın intikamını komik bir dille ele alan "Kanlı Nigar" filmide başrolleri Kemal Sunal ve Fatma Girik paylaştı.
1990'lı yıllardan itibaren daha az görünmeye başlayan usta isim, son olarak "Babalar ve Evlatlar" adlı filmde rol aldı.
"BİR 78 YILIM DAHA OLSA YİNE SİNEMAYA VERİRDİM"
Vefatından kısa bir süre önce verdiği röportajında harika bir hayat geçirdiğini belirten Fatma Girik, ""Halk beni çok sevmiş. Ne mutlu bana, yıllarımı verdiğim sinema sanatı, büyük güzellikler getirdi yaşamıma. Bir 78 yılım daha olsa yine sinemaya verirdim" demişti.
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ocak 2022'de hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti üzerine Bodrum'da toprağa verildi.