Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi. Fatma Girik'in hafızalara kazınan rolleri

“Ezo Gelin”de Kadir İnanır ile başrol oynayan Fatma Girik, filmdeki performansıyla bir kez daha Altın Portakal ödülüne layık görüldü.

Hatta bu Fatma Girik'in bu filmde canlandırdığı Ezo karakteri, Kemal Sunal ve ailesinin hayatına da dokundu. Ezo Sunal, seneler sonra Fatma Girik'in isim annesi olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Annem ona bakarken, 'Böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da 'Ezo' olsa...' demiş Fatma Girik’e… O da bana doğumumda 'Ezo' yazılı bir künye getirmiş."