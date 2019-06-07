Yetenek yarışmasının yıldızı Alla Klyshta ölü bulundu
Romanya'da düzenlenen yetenek yarışmasında sahneye çıkan ve büyük beğeni toplayan dansçı Alla Klyshta Almanya'daki bir nehirde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç dansçının eski sevgilisi gözaltına alındı.
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Ukrayna’da dünyaya gelen fakat Romanya'da katıldığı yetenek yarışmasında adını duyuran 33 yaşındaki Alla Klyshta hayatını kaybetti.
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Nisan ayında Frankfurt’ta katılması gereken bir galaya gelmeyince ailesinin polise haber verdiği Klyshta’nın cansız bedeni Almanya’dan da geçen Ren Nehri’nde bulundu.
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Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken yerel basın Alla’nın eski erkek arkadaşının gözaltına alındığını bildirdi.
Freiburg’taki savcılık, “İncelemeler devam ediyor fakat cinayet ihtimali yüksek” dedi.
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Yerel basına konuşan Alman polisi, “Dansçının vücudu incelendi fakat henüz tam otopsi raporu gelmeden bir şey söylemek çok zor” ifadelerini kullandı.
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Alman basınına konuşan genç kadının arkadaşı şarkıcı Chris Kolonko, “Alla ve eski erkek arkadaşıyla tanıştım. Erkek arkadaşı çok iyi biriydi fakat ilişkilerinde inişler ve çıkışlar vardı. Bana artık çift olmadıklarını söyledi ama birlikte çalışmaya da devam ettiler” ifadesini kullandı.