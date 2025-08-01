Yeterli omega-3 yağ asidi almadığınızı nasıl anlarsınız?
Vücudunuz omega-3 yağ asitlerini kendi başına üretemediğinden, bunları yiyeceklerden almanız gerekir. Beyninizin sağlıklı kalması, kalbinizin iyi çalışması ve iltihabın kontrol altında tutulması için çok önemlidirler. Yeterince almazsanız, sağlığınız birçok yönden olumsuz etkilenebilir.
KURU CİLT VE SAÇ SORUNLARI
Omega-3'ler cildinizdeki yağ bariyerinin sağlam kalmasına yardımcı olarak cildinizin yumuşak, nemli ve sağlıklı kalmasını sağlar. Yeterli miktarda almazsanız cildiniz pürüzlü, pullu veya donuk görünebilir.