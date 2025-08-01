Yeterli omega-3 yağ asidi almadığınızı nasıl anlarsınız?

HAFIZA SORUNLARI

Yeterli omega-3 almamak odaklanmayı zorlaştırabilir, bir şeyleri unutmanıza veya zihinsel olarak uyuşuk hissetmenize neden olabilir. Uzun süreli düşük alım, zamanla bilişsel işlevleri bile etkileyebilir.



Cildinizin, beyninizin, gözlerinizin ve eklemlerinizin sağlıklı olması için omega-3 yağ asitlerine ihtiyacı vardır. Bu belirtileri görüyorsanız, beslenme düzeninizi değiştirmek veya bir doktora görünmek uzun vadede sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir.