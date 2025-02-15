Yetersiz olduğunuza mı inanıyorsunuz? "Yetersizlik" gerçek mi yoksa kurgumuz mu?

Bir şeyin iyi ya da kötü olup olmadığını yargılayabilmemiz ve düşünebilmemiz, yetkinlik algımızın temelini oluşturur. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli şey, aşırı gelişmiş düşünme sistemimizdir. Bu sistem, her şeye anlam vermemize yol açar. Bu anlamlandırma süreci; kişinin kendisini, diğer insanları, dünyayı ve ilişkileri nasıl gördüğünü şekillendirir. Yaşadıklarımızdan sonuçlar çıkarır ve beklentilerimizi bu sonuçlara göre belirleriz.

Bu inançları özellikle erken dönem yaşantılarımızdan öğreniriz. Genellikle çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimler, yetersizlik inancının temellerini oluşturur. O dönemde bu inançlar bize anlamlı ve doğru gelir; çünkü başımıza gelenleri açıklamaya çalışırız. O dönem için bu tür inançlar doğru olsa da bu tür inançlar, yetişkinlik dönemindeki kişi ve onun yaşadığı çevre için aslında artık uygun ve yararlı değildir. Ancak kişi, eskiden oluşmuş bu inançlara inanmaya devam ettiği için bu inançlar varlıklarını sürdürür ve kişinin hayatını etkilemeye devam eder.





