Yetersiz olduğunuza mı inanıyorsunuz? "Yetersizlik" gerçek mi yoksa kurgumuz mu?
Günümüzde pek çok kişi yetersizlik duygusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Kişinin kendisini yeterli bulmaması, başarısızlık korkusu duyması ve kendisinin veya toplumun belli bir iş için belirlediği kriterlere uyamayacağı endişesi yetersiz hissine neden olabiliyor. Peki, "Yetersizlik" gerçek mi, kurgumuz mu? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Günlük hayatımızda sık sık “yetersizim” sözcüğünü duyarız. Çoğumuzun ifade ettiği bu "yetersizlik hissi", kişinin hayatın birçok alanında (örneğin iş, okul, aile, ilişkiler) önünde sonunda başarısız olacağına veya akranlarına kıyasla birçok alanda eksik olduğuna inanmasıdır. Yetersiz olduklarına güçlü bir şekilde inanan kişilerde, "Ben zekâ, yetenek, bilgi, sosyal beceri veya statü açısından başarısızım, eksiğim, yetersizim" gibi düşünceler yaygındır. Kişi, bu durumun yapısal bir şey olduğuna ve ne yaparsa yapsın bunu aşamayacağına inanır.