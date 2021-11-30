Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanık Avukatı Özcan İntaş ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve Türkiye'ye dönmek için bilet aldığını belirterek, "Duruşmaya katılacaktı ancak corona virüs testi pozitif çıkmıştır. Kendisi Miami'de yaşamaktadır. Mümkünse istinabe yoluyla dinlenmesini talep ederiz. Bir sonraki celse aksi durumda gelemezse mahcup olmak istemiyoruz. Tanık Şevval Şahin de Londra'dadır, o nedenle katılmadı" şeklinde konuştu.

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Tanık olarak dinlenen Erol Kayım, olayın geçtiği işletmede şef olarak çalıştığını belirterek "Kerem Kamışlı ve Şevval Şahin akşam restorana geldiler. Kendilerine hizmet ettik, 40 dakika geçtikten sonra deniz yoluyla sanık Yiğit Aral geldi. Onların masasına oturdu. Oturduktan yaklaşık 10 dakika sonra yüksek sesle tartışmaya başladılar" dedi.