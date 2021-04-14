Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'den evlilik açıklaması: Çocuk olmadıkça gerek yok

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral çifti objektiflere yansıdı. İkiliden Marcus Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" ifadelerini kullandı. Şahin ise "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok" dedi.

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14.04.2021 - 10:06

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, önceki gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral ve arkadaşları ile birlikte Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Dostlarıyla yemek yiyerek sohbet eden çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.







Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Şevval Şahin, "Her şey yolunda, çok şükür" ifadelerini kullandı.







Sosyal medyada çok zayıf olduğu için eleştirilen Şahin, "İstesem de kilo alamıyorum arkadaşlar. Benim bünyem belli, ben kendimi böyle seviyorum. Kilo alma gibi amacım yok" dedi.







Evlilik soruları karşısında Yiğit Marcus Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok" sözlerini dile getirdi.







Şevval Şahin ise evlilik hakkında, "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok" diye konuştu.

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