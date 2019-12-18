Yıla damga vuran Jennifer Lopez'in spor stili 

Jennifer Lopez 2019'da; Alex Rodriguez ile nişanlanması, 19 yıl önce 'Google Görsel'ler bölümünün çıkmasına neden olan ikonik elbisenin yeni versiyonuyla Versace podyumuna çıkması, Hustlers’taki performansı, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre (Golden Globe) adayı gösterilmesi ve Yılın İkonu seçildiği Amerikan GQ dergisinin Yılın Erkekleri sayısında kapak olmasıyla dünya gündemindeydi. Amerikalı yıldız bugünlerde Hustlers filminde dublör kullandığı iddialarıyla tartışılsa da onu yakından takip edenler 50. yaşını kutlayan yıldızın performasını spor obsesyonuna borçlu olduğunu biliyor. Yıla damga vuran Lopez'in spor stilini mercek altına aldık...

Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,

Sonuna yaklaştığımız 2019'da dünya magazin gündeminin zirvesinden inmeyen Jennifer Lopez, bugünlerde kendisine Altın Küre adayladığı kazandıran Hustlers'ta dublör kullandığı iddialarıyla gündemde olsa da, eleştirilere aldırış etmiyor ve 2020'ye de hızla başlamanın hazırlıklarına devam ediyor. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ile birlikte sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez formunu, 50. yaşını zirvede karşılamasını sağlayan spor tutkusuyla koruyor.

Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,

Hayatı boyunca hayalini kurduğu Super Bowl'un devre arasına hazırlanan Jennifer Lopez önceki gün Miami'de nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte spor salonundan çıkarken objektiflere takıldı. Beyazlar içindeki Lopez'in stilini kedi gözü güneş gözlüğü ve Hermes çanta ile tamamlaması dikkat çekti. Neredeyse her gün spor yapan ve sık sık spor salonundan çıkarken görüntülenen başarılı yıldızın, son stil obsesyonu da buna bağlı olarak kendini güncelliyor.

Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,

Sporu hayatının merkezine oturtan JLo'nun, spor haricinde başka bir tutkusu daha var: İhtişamlı lüks çantalar. İşte spor kıyafetler ve lüks çantaları bir arada kullanmayı seven Jennifer Lopez'in stil tercihlerinden örnekler...  

Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,
Jennifer Lopez, Jennifer Lopez'in stili, Jennifer Lopez'in spor stili,

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