Yıla damga vuran Jennifer Lopez'in spor stili 

Sonuna yaklaştığımız 2019'da dünya magazin gündeminin zirvesinden inmeyen Jennifer Lopez, bugünlerde kendisine Altın Küre adayladığı kazandıran Hustlers'ta dublör kullandığı iddialarıyla gündemde olsa da, eleştirilere aldırış etmiyor ve 2020'ye de hızla başlamanın hazırlıklarına devam ediyor. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl'un devre arası şovunda Shakira ile birlikte sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez formunu, 50. yaşını zirvede karşılamasını sağlayan spor tutkusuyla koruyor.