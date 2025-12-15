Yılbaşı çiçeği tezgahları süslüyor. Kokina çiçeğinin anlamı ve bakımı
15.12.2025 09:34
Dilara Civelek
Yeni yıl ruhunu yansıtan vitrinleri ve tezgahları süsleyen kokina çiçeğine ilgi giderek artıyor. Kokina çiçeğinin kültürü ise çok eskilere dayanıyor.
KOKİNA NEDİR?
Kokina çiçeği iki farklı bitki türünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kokinaların kırmızı tohum kısımlarına silcan adı veriliyor. Botanik dünyasında ise kuşkonmazgillerden olan bitkiye halk arasında tavşanmemesi deniyor. Smilax Excelsa olarak bilinen yeşil dallı ve çok yıllık bir çalı bitkisinin birleştirilmesiyle oluşuyor. Kokinayı oluşturan bitkiler genellikle kış aylarında doğada bulunur özellikle Aralık ayında çiçek tezgahlarında yerini alıyor.
KOKİNA ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİR?
Kokinaların hikayesi oldukça ilgi çekiyor. Yunan ve Anadolu kültüründe kokina, bir yıl boyunca taze kalırsa, o eve şans, mutluluk ve bereket getireceğine inanılan hatta ev almaya işaret eden bir bitkidir. Sahibine ise ömür vaddettiğine inanılıyor. Bu inanıştan dolayı yılbaşından önce kokina alınır ve tüm yıl solmadan kalması bekleniyor.
Kokinalara öğretici yönü tarafından da çok kıymet verilir. Eski İstanbul'da özellikle Rum halk arasında kokina dallarını toplamak ve kırmızı meyvelerle birleştirmek sabır gerektiren bir iş olarak görülüyordu. Kokinaların yapımı, işçilik gerektiren bir sanat olduğu için, ona bu kadar değer verildiği de söyleniyor. Özellikle İstanbul’da çiçek pazarlarında satılan kokinalar, hem nostaljik bir değeri taşır hem de yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olarak geçmişten günümüze uzanan bir köprüdür.
KOKİNA VAZODA NASIL SAKLANIR?
Dal halinde alınan kokina bitkisi kısa bir sürede vazoya yerleştirilmelidir. Vazoda başka bitki olmamasına özen gösterilmeli vazonun içinde yalnızca kokina bitkisi bulundurulması gerekiyor. Vazoyu iç mekana, hava akımından ve direkt güneş ışığından uzak bir alana yerleştirmeli. Çiçeklerin canlı kalaması için sık sık suyunun değiştirilmesi gerekiyor. Eğer tomurcukları olan kırmızı meyvelerde büzüşme olduğunu görülüyorsa bitki yeterli su alamıyordur. Saplarını çapraz bir şekilde keserek içme suyuyla desteklenmesi gerekiyor.