Yılbaşı çiçeği tezgahları süslüyor. Kokina çiçeğinin anlamı ve bakımı

Kokinaların hikayesi oldukça ilgi çekiyor. Yunan ve Anadolu kültüründe kokina, bir yıl boyunca taze kalırsa, o eve şans, mutluluk ve bereket getireceğine inanılan hatta ev almaya işaret eden bir bitkidir. Sahibine ise ömür vaddettiğine inanılıyor. Bu inanıştan dolayı yılbaşından önce kokina alınır ve tüm yıl solmadan kalması bekleniyor.

Kokinalara öğretici yönü tarafından da çok kıymet verilir. Eski İstanbul'da özellikle Rum halk arasında kokina dallarını toplamak ve kırmızı meyvelerle birleştirmek sabır gerektiren bir iş olarak görülüyordu. Kokinaların yapımı, işçilik gerektiren bir sanat olduğu için, ona bu kadar değer verildiği de söyleniyor. Özellikle İstanbul’da çiçek pazarlarında satılan kokinalar, hem nostaljik bir değeri taşır hem de yeni yıl kutlamalarının vazgeçilmez bir parçası olarak geçmişten günümüze uzanan bir köprüdür.